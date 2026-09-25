Gastos, tarjetas y cuentas: la medida que tomó la familia de Tini Stoessel

Resumen para apurados
- La Justicia argentina ordenó a América TV y Pepe Ochoa no difundir datos financieros ni domicilios de la familia de Tini Stoessel para proteger su privacidad.
- Los padres y el hermano de la cantante presentaron una medida cautelar tras la divulgación de extractos bancarios, deudas y resúmenes de tarjetas en el programa LAM.
- El fallo fija sanciones legales ante incumplimientos y refuerza los límites judiciales entre la cobertura de espectáculos y la intimidad financiera y personal.
La familia de Tini Stoessel tomó una decisión judicial luego de que se difundieran públicamente detalles relacionados con sus gastos y movimientos financieros.
La Justicia hizo lugar parcialmente a una medida autosatisfactiva solicitada por Alejandro Stoessel, Francisco Stoessel y Mariana Muzlera y estableció límites para la difusión de información privada.
Según una resolución a la que accedió TN Show, el fallo ordena a Pepe Ochoa y América TV S.A. abstenerse de exhibir, leer, transcribir, reproducir o difundir determinada documentación tanto en LAM como en cualquier otro espacio televisivo o plataforma vinculada con la señal.
La prohibición alcanza a los resúmenes de tarjetas de crédito o débito, extractos bancarios, historiales de compras y pagos, deudas o créditos registrados en plataformas de comercio electrónico y billeteras virtuales.
La resolución especifica que la medida protege información vinculada con Francisco Agustín Stoessel, Mariana Lucía Muzlera y Alejandro Stoessel, hermano, madre y padre de la cantante, respectivamente.
Además, la Justicia estableció que tampoco podrán difundirse los domicilios de entrega ni datos de localización de las personas mencionadas.
El alcance de la medida no queda limitado al programa LAM. Según la resolución, las restricciones se extienden a cualquier otro programa televisivo, señal, sitio web, canal de streaming o red social vinculada con la mencionada señal.
El fallo también contempla un apercibimiento en caso de incumplimiento de la medida cautelar.
Tini habló de su duelo durante un show
La decisión judicial se conoce mientras Tini Stoessel atraviesa una etapa personal que también expuso públicamente durante su actual gira FUTTTURA.
El 18 de septiembre, durante un recital en Colombia, la cantante se mostró visiblemente emocionada y terminó llorando sobre el escenario. En medio del show, habló sobre el proceso que atraviesa y agradeció el acompañamiento de sus seguidores.
“Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas. Y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor”, expresó.
La artista continúa así con su gira internacional mientras atraviesa este proceso personal, que decidió compartir con el público durante sus presentaciones.