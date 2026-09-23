Sofía "Jujuy" contó que un hombre la acosó durante cuatro años: "Me cambié dos veces de departamento"

Resumen para apurados
- Sofía Jujuy reveló en streaming que sufrió cuatro años de acoso por parte de un hombre en Buenos Aires, situación que la obligó a mudarse dos veces por temor a su seguridad.
- El hostigamiento inició en redes y escaló a apariciones en un restaurante y un hotel. Pese a las denuncias, la familia del agresor alegó que padecía problemas de salud mental.
- El caso visibiliza la falta de respuestas judiciales preventivas ante el acoso y expone la necesidad de que las autoridades actúen antes de que ocurran agresiones físicas.
Sofía Jujuy quebró en llanto al relatar el calvario que atravesó durante tres o cuatro años a causa del acoso de un hombre al que denunció en varias oportunidades. La modelo e influencer contó que tuvo que modificar sus rutinas, cambiarse dos veces de departamento y enfrentar situaciones que alteraron su vida cotidiana.
La conductora habló sobre el tema en Que alguien le avise, el programa de streaming de La Casa, después de que Sofía Gonet, Homero Pettinato y Evangelina Anderson compartieran públicamente experiencias relacionadas con el acoso.
Según su testimonio, todo comenzó con mensajes a través de las redes sociales. Con el tiempo, el hombre habría avanzado hacia acercamientos presenciales y apariciones en lugares que ella frecuentaba, entre ellos un restaurante y el hotel Four Seasons. “Yo me tuve que cambiar de departamento dos veces”, reconoció.
Uno de los momentos que más la alarmó ocurrió mientras estaba con amigas en un conocido restaurante. Un hombre se acercó a hablarle y, en un primer momento, Sofía creyó que podía tratarse de alguien que quería sacarse una fotografía con ella.
Sin embargo, pronto advirtió que era la misma persona que le enviaba mensajes por redes sociales. El temor aumentó cuando, según relató, el hombre mencionó la dirección de su vivienda. “Cuando me cae la ficha digo: esta es la persona que me escribía no sé qué, me empieza a temblar”, recordó.
Ese episodio la llevó a formalizar una denuncia. La influencer explicó que inicialmente decidió no hacer público el caso porque temía que una exposición mediática provocara una reacción imprevisible por parte del hombre.
Sofía Jujuy afirmó que realizó una primera denuncia, pero que el acosador volvió a acercarse en otras dos oportunidades.
El día que la interceptó en el Four Seasons
El episodio que describió como más grave ocurrió en un conocido hotel cinco estrellas, donde se encontraba hospedada.
“Directamente se me metió al hotel. Yo estaba en el Four Seasons, voy a tomarme el ascensor y el tipo me frena”, relató.
Según contó, el hombre le impidió subir al ascensor, por lo que debieron pedir asistencia dentro del establecimiento y llamar a la Policía. “No me dejaba que me suba al ascensor. Llamamos a la Policía, todo, e hice la denuncia”, afirmó.
Después de ese hecho, decidió contar públicamente lo ocurrido, incluso durante su participación en PH, Podemos hablar.
Tras la exposición, recibió un mensaje de una mujer que se presentó como hermana del hombre denunciado. La mujer le pidió disculpas y le explicó que su hermano tenía esquizofrenia y vivía una “realidad paralela”.
Jujuy aclaró que esa explicación no modificó el miedo que sentía ni la incertidumbre sobre lo que podía suceder. “No sabés cuál es la intención, qué va a hacer, cómo va a terminar la cuestión”, planteó.
Según relató, la hermana quedó a cargo de acompañar al hombre y, desde entonces, no volvió a encontrarse con él.
El reclamo por la falta de medidas preventivas
La influencer también cuestionó la respuesta que recibió de los agentes tras sus denuncias. Aseguró que le señalaron que no podían avanzar porque el hombre no la había atacado físicamente.
“La Policía no hacía nada, porque el tipo dijo: ‘No, pero si no le hice nad’”, relató.
Jujuy explicó que intentó mostrar los mensajes y advertir que las apariciones presenciales formaban parte de una secuencia de hostigamiento. “¿Hasta que no te agarran tirada en el piso, golpeada o lo que sea, no se ejecuta nada?”, cuestionó.
Entre lágrimas, pidió que se tome en serio este tipo de situaciones y que las autoridades actúen antes de que el acoso derive en hechos más graves. “Yo creo que hay que hablar y hay que decirlo, porque yo la pasé como el orto durante mucho tiempo”, expresó.
También contó que, durante un período, evitaba permanecer fija de lunes a viernes en el mismo horario en el programa de streaming porque temía que el hombre supiera dónde encontrarla. “Así que por favor, que la Justicia, si está escuchando estos casos, haga algo, porque no podemos dejarlo en vano”, concluyó.