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Por qué Iván de Pineda no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes: qué dijo

Aunque mantiene una relación de más de 20 años con Luz Barrantes, Iván de Pineda explicó por qué nunca tuvo hijos ni pasó por el altar. El conductor habló sobre la paternidad, el matrimonio y su decisión de llevar una vida alejada de la exposición.

Por qué Iván de Pineda no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes: qué dijo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Iván de Pineda reveló recientemente en Argentina por qué no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes tras 20 años juntos, priorizando su proyecto propio sobre mandatos sociales.
  • La pareja se conoce desde la adolescencia. A pesar de la carrera internacional del modelo y conductor, ambos consolidaron su relación manteniendo un bajísimo perfil mediático.
  • La postura de De Pineda desafía los mandatos tradicionales sobre la familia y el matrimonio, mostrando que el éxito de una relación actual no depende de firmas ni exposición.
Resumen generado con IA

La vida privada de Iván de Pineda siempre despertó interés entre el público, especialmente por la historia de amor que mantiene desde hace años con Luz Barrantes. Aunque llevan más de dos décadas juntos, el conductor explicó en distintas oportunidades por qué aún no tuvieron hijos y cuál es su mirada sobre la familia, el matrimonio y la exposición pública.

La historia de amor de Iván de Pineda y Luz Barrantes

La relación entre Iván de Pineda y Luz Barrantes comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. Se conocen desde la adolescencia y lograron construir un vínculo estable que sobrevivió al paso del tiempo y a la intensa carrera internacional del modelo.

Durante años, Iván trabajó para importantes marcas de moda y recorrió distintos países por cuestiones laborales. En ese contexto, Luz se convirtió en un sostén fundamental en su vida personal. A pesar de la popularidad del conductor, ambos eligieron mantener un perfil bajo y alejado de los escándalos mediáticos.

Con más de 20 años de relación, nunca se casaron ni tuvieron hijos, decisiones que el propio conductor explicó públicamente con total naturalidad.

Qué dijo Iván de Pineda sobre ser padre

En diferentes entrevistas, el conductor reconoció que la posibilidad de formar una familia sigue presente en su vida. Sin embargo, aclaró que nunca sintió la necesidad de cumplir con mandatos sociales ni con tiempos impuestos.

“La paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y también una elección”, expresó Iván de Pineda al referirse al tema.

Además, aseguró que imagina la posibilidad de convertirse en padre en algún momento, aunque entiende que es una decisión que debe darse de manera genuina y compartida con su pareja.

Por qué Iván de Pineda nunca se casó

El conductor también habló sobre el matrimonio y explicó por qué nunca consideró indispensable formalizar su relación con Luz Barrantes.

Según contó, después de tantos años juntos, ambos sienten que el compromiso ya está consolidado más allá de cualquier documento legal. “Tenemos muy claro el camino que elegimos”, sostuvo en una entrevista al ser consultado sobre la posibilidad de pasar por el altar.

Para Iván de Pineda, la solidez de una pareja no depende necesariamente de una ceremonia o de una libreta matrimonial, sino de la construcción cotidiana y del proyecto compartido.

La decisión de mantenerse lejos de las redes sociales

Otro aspecto que suele llamar la atención del público es la ausencia del conductor en redes sociales. A diferencia de muchas figuras del espectáculo, Iván de Pineda eligió mantenerse alejado de plataformas digitales y conservar una vida más reservada.

El modelo reconoció que recibe constantemente preguntas sobre por qué no tiene perfiles activos, aunque aclaró que, por el momento, no siente interés por ese tipo de exposición.

Su decisión está alineada con el bajo perfil que mantiene desde hace años. A pesar de su popularidad en televisión y de sus constantes viajes, el conductor prefiere preservar parte de su intimidad y mantenerse alejado de la sobreexposición mediática.

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