Ed Sheeran rompió el silencio sobre Gaza y la polémica con Macklemore

Resumen para apurados
- Ed Sheeran rompió el silencio este sábado en Filadelfia sobre la guerra en Gaza y la expulsión de Macklemore de su gira, tras recibir fuertes críticas y llamados a boicot.
- Macklemore fue desvinculado por promotores tras apoyar a Palestina en un show anterior, lo que provocó la renuncia de otros músicos de la gira y protestas antes del concierto.
- El cantante abandonó su postura apolítica para condenar la crisis humanitaria y buscar vías de ayuda a las víctimas, marcando un precedente en su relación con causas globales.
Ed Sheeran rompió el silencio sobre la guerra en Medio Oriente y la controversia que se generó tras la desvinculación de Macklemore de su gira. Durante su regreso a los escenarios en Filadelfia, el cantante británico habló sobre la situación humanitaria en Gaza, condenó los ataques contra civiles y reconoció que debió tomar decisiones difíciles en las últimas semanas.
“En mi carrera intenté no ser un comentarista político de ningún tipo, porque quiero que mi música y mis conciertos hablen de unidad, no de división; de humanidad, no de política. Pero esta es una cuestión humanitaria y ya no puedo ocultar lo que siento”, afirmó al comienzo de su recital en el Lincoln Financial Field.
Ante el público, Sheeran condenó el ataque ocurrido en Israel y en el festival musical Nova el 7 de octubre de 2023, pero también cuestionó duramente la situación en Gaza.
“Lo que ocurrió en Israel y en el festival Nova el 7 de octubre fue horrible y se sumó a siglos de sufrimiento judío. Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”, expresó.
El músico aseguró sentirse “destrozado” por la magnitud de la devastación y la muerte de civiles, incluidos niños. Además, sostuvo que “la injusticia sistémica” en Cisjordania no puede ser ignorada.
“Tuve que tomar decisiones difíciles, cometí errores y lo siento muchísimo”, agregó, visiblemente emocionado, ante los aplausos de los asistentes.
Sheeran también explicó que busca una manera concreta de contribuir con la ayuda a las víctimas del conflicto, aunque reconoció que “no sabe lo suficiente” sobre la complejidad de la situación en Medio Oriente.
La polémica con Macklemore y la salida de la gira
El recital del sábado fue el primero de Sheeran desde la controversia relacionada con Macklemore, quien fue dejado de lado de la gira después de pronunciarse a favor de Palestina durante una actuación en Nueva Jersey el 5 de septiembre.
La decisión generó cuestionamientos hacia el cantante británico, especialmente por no haberse opuesto públicamente a la salida del rapero estadounidense. En ese contexto, grupos propalestinos llamaron a boicotear sus conciertos.
Como muestra de solidaridad con Macklemore, los demás artistas invitados y la banda de Sheeran también abandonaron la gira.
Antes del concierto en Filadelfia, manifestantes propalestinos se concentraron en las inmediaciones del estadio con banderas y carteles en apoyo a la causa palestina. Las protestas no impidieron que el espectáculo se desarrollara con normalidad y Sheeran finalmente tomó su guitarra para comenzar el show entre los aplausos del público.
“No lo decidí”: qué había dicho Sheeran tras la desvinculación de su telonero
Tras la repercusión que tuvo la salida de Macklemore, el intérprete de “Shape of You” publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para aclarar que no había sido responsable de la decisión y expresar su postura frente al conflicto.
“Macklemore dejó la gira por decisión del promotor, no fue decisión mía”, sentenció.
En el mismo texto, explicó que había participado en conversaciones con promotores y activistas de ambos lados para intentar encontrar una solución.
“También participé en conversaciones directas con promotores y activistas de ambos lados para intentar encontrar una solución mutuamente beneficiosa, pero la decisión de los recintos y los promotores fue definitiva”, señaló.
En defensa de la libertad de expresión, agregó: “Respeto la determinación de Macklemore para defender y gritar aquello en lo que cree”.
Finalmente, respondió a quienes lo acusaban de ser cómplice por no expresarse públicamente sobre la situación.
“No soy cómplice. Tengo mi propia opinión sobre este devastador conflicto. El hecho de que decida no hablar públicamente no significa que no la tenga, ni que no me importe. Tampoco significa que no apoye causas a mi manera”, sostuvo.