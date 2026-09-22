Homero Pettinato recibió una amenaza en vivo y denunció al hombre que acosa a Sofía Gonet hace años

Resumen para apurados
- Homero Pettinato fue amenazado de muerte este lunes en vivo en el estudio de Olga en Palermo por un presunto acosador de su expareja, la influencer Sofía Gonet.
- Un hombre hizo un gesto amenazante desde la calle hacia el ventanal del estudio. Pettinato reveló que el agresor hostiga a Gonet y a sus parejas con constantes mensajes.
- El conductor radicó la denuncia en la Comisaría 14B por temor a su integridad física, marcando un grave precedente de violencia que pasó del plano digital al presencial.
Este lunes, Homero Pettinato vivió un preocupante episodio mientras conducía “Soñé Que Volaba”, el programa de streaming de Olga que se transmite de lunes a viernes de 10:00 a 12:30. Mientras el influencer estaba al aire, un hombre se acercó a la ventana principal del estudio y le hizo un gesto amenazante. Después del suceso, trascendió que el agresor es un hombre que desde hace diez años acosa a su expareja, Sofía Gonet.
El estudio de Olga tiene una modalidad “abierta” en la que los visitantes pueden llegar a la esquina de Humboldt y Cabrera para presenciar las transmisiones. Por eso, mientras Pettinato participaba del programa como cada mañana, un hombre de unos treinta años se acercó hasta la ventana que está frente al atril de grabación, lo miró e hizo un gesto con la mano sobre su propio cuello. Aunque Pettinato no reaccionó de inmediato, decidió exponer la amenaza en cuanto el hombre se fue.
Quién es el hombre que amenazó a Homero Pettinato en vivo
El hombre fue identificado por el conductor como “Hernán Bloquero”, alguien que desde hace años sigue la carrera de Sofía Gonet, expareja de Pettinato, de una forma obsesiva. También durante años se creó cuentas falsas para enviar mensajes, subir contenido relacionado a la influencer y atacar a cada una de sus parejas. “Tiene muchas cuentas falsas, además de la suya, está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet”, contó.
Pettinato también contó que desde el inicio de su relación empezó a recibir graves amenazas de parte de Hernán. Incluso después de la ruptura de la pareja, siguió atacándolo. “El tipo nunca se fue de mi vida, realmente, sigue escribiendo desde distintas cuentas que me va a matar”, relató. “Finalmente se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano”, dijo Pettinato. Pero la amenaza del lunes le causó preocupación. “Quería hacerlo público por si salgo y me pega un tiro en la cabeza ahora”, declaró.
Homero Pettinato denunció al hombre que lo amenazó
Después del programa, Pettinato acudió a la Comisaría Vecinal 14B a radicar la denuncia por la amenaza. Allí contó nuevamente que el atacante “está obsesionado” con la influencer conocida como "la Reini". “Sube cien historias por día de Sofi Gonet. Siempre lo tomábamos como algo que no iba a salir de ahí. Cuando lo vi hoy, se me heló la sangre”, declaró.
Las cámaras de Olga registraron el momento de la amenaza. “Hernán Bloquero” se paró frente al estudio durante diez minutos, esperando que Pettinato hiciera contacto visual. En cuanto lo vio, el hombre hizo el gesto amenazante y se fue. También trascendió que es un seguidor de Gonet que vive en Junín, Buenos Aires, y que desde allí habría viajado hasta el barrio de Palermo Hollywood, desde donde se transmite toda la programación de Olga.