Homero Pettinato recibió una amenaza en vivo y denunció al hombre que acosa a Sofía Gonet hace años

El estudio de Olga tiene una modalidad “abierta” en la que los visitantes pueden llegar a la esquina de Humboldt y Cabrera para presenciar las transmisiones. Por eso, mientras Pettinato participaba del programa como cada mañana, un hombre de unos treinta años se acercó hasta la ventana que está frente al atril de grabación, lo miró e hizo un gesto con la mano sobre su propio cuello. Aunque Pettinato no reaccionó de inmediato, decidió exponer la amenaza en cuanto el hombre se fue.