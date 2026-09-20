Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle de su invitación de bodas que tiene un particular significado
Una delicada pintura de peonías en acuarela azul protagoniza la invitación al casamiento de la artista y el jugador de la Selección argentina, que se celebrará el 19 de diciembre de 2026 en Exaltación de la Cruz.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán el 19 de diciembre de 2026 en Exaltación de la Cruz tras oficializar su compromiso luego de cuatro años de relación.
- Se filtró la tarjeta de invitación ilustrada con peonías, flor que simboliza prosperidad, mientras la cantante ya realizó las pruebas de su vestido de novia en París.
- El evento reunirá a figuras internacionales del deporte y la música como Lionel Messi y Shakira, consolidándose como una de las bodas más convocantes del espectáculo.
Luego de cuatro años de relación, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul oficializaron su compromiso rumbo al matrimonio. Semanas atrás, la artista viajó a París con el objetivo de probarse el vestido nupcial, mientras trascienden detalles sobre la celebración prevista para fin de año.
Semanas atrás, la intérprete de “Carne y hueso” compartió una publicación en redes sociales exponiendo su anillo de compromiso. La elección del lugar evidencia el deseo de resguardar la privacidad del evento sin renunciar a una convocatoria masiva. En esa misma locación dieron el sí parejas icónicas como Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini, Stefanía Roitman con Ricky Montaner y Diego Schwartzman al lado de Eugenia de Martino. De este modo, la velada promete convertirse en uno de los acontecimientos del año dentro del ambiente artístico.
Estética y simbolismo en la tarjeta de bodas de Tini Stoessel y De Paul
Gustavo Méndez difundió la tarjeta festiva que convocó a los allegados para el sabado 19 a las 21 horas. La pieza gráfica exhibe un fondo grisáceo ilustrado mediante una pintura en acuarelas azulosas que representa una peonía. Esta flor simboliza prosperidad, sanación, afecto sincero y abundancia en la nueva etapa de los enamorados.
La gráfica incluye la frase "Los esperamos con mucho amor. Tini y Rodri" escrita sobre el frente. Adicionalmente, el reverso incorpora indicaciones precisas para arribar al recinto Dok Haras junto al código de vestimenta requerido.
Celebridades confirmadas y ausencias destacadas
Durante la emisión de LAM en América TV, la comunicadora Pilar Smith reveló una nómina preliminar de asistentes internacionales y locales. Entre las figuras deportivas destacan Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo y el atacante Luis Suárez acompañado por Sofía Balbi. El ámbito musical estará representado por Lali Espósito, Pedro Rosemblet, María Becerra, Nicki Nicole, Lele Pons, Anitta y la estrella colombiana Shakira.
El listado de invitados contempla la presencia de Emilia Mernes, quien recompuso su vínculo amistoso tras un distanciamiento previo. En contraste, el creador digital Lizardo Ponce quedó fuera del evento según afirmaciones vertidas por la periodista. Versiones cercanas a la cantante señalan a dicho influencer como el presunto emisor de rumores sobre una infidelidad.