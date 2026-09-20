Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle de su invitación de bodas que tiene un particular significado

Semanas atrás, la intérprete de “Carne y hueso” compartió una publicación en redes sociales exponiendo su anillo de compromiso. La elección del lugar evidencia el deseo de resguardar la privacidad del evento sin renunciar a una convocatoria masiva. En esa misma locación dieron el sí parejas icónicas como Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini, Stefanía Roitman con Ricky Montaner y Diego Schwartzman al lado de Eugenia de Martino. De este modo, la velada promete convertirse en uno de los acontecimientos del año dentro del ambiente artístico.