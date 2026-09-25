La Cámara de Casación revocó el sobreseimiento de un menor de 14 años acusado de tentativa de robo

Con la decisión, el tribunal dejó sin efecto la resolución dictada el 21 de septiembre por la jueza Laura Beatriz De Marinis, habilitó la continuidad del proceso contra el adolescente, identificado como MIA, de 14 años, y dispuso el apartamiento de la magistrada. Además, ordenó realizar un nuevo sorteo para designar al juez que continuará con la investigación bajo las disposiciones del Régimen Penal Juvenil.