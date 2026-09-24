Qué temas explicará Daniel Abad en la Legislatura

Las fuentes consultadas indicaron que Abad iría a la Cámara acompañado por el secretario de Unidad Ejecutora provincial, Pedro Sandilli. Señalaron que no se anticipó si la Provincia estaría evaluando la posibilidad de tomar deuda. Sí, en cambio, se indicó que en el encuentro se plantearía la posibilidad de solicitar una nueva prórroga el llamado a licitación del paquete accionario mayoritario de EDET (en la última sesión se lo había prorrogado hasta el 30 de septiembre). Se confirmó también que Abad abordará lo referido al proyecto que giró el PE para la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y el Fondo de Garantía de Tucumán, el cual cuenta con dictamen y ya generó críticas de la oposición. Este tema, no obstante, no sería abordado en la sesión de la semana próxima.