Camino del Perú: piden saber qué pasó con la autovía proyectada hace 10 años

El Camino del Perú volvió a quedar en el centro de la agenda legislativa. La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó dos proyectos vinculados con la situación de la ruta provincial 315: uno busca conocer qué ocurrió con la ley que hace una década contempló la construcción de la Autovía “Camino del Perú”, mientras que el otro propone crear una mesa interjurisdiccional para abordar los problemas de tránsito, infraestructura y seguridad vial del corredor.
El primer planteo apunta directamente al paso del tiempo. La norma fue sancionada hace una década y contemplaba la construcción de una autovía sobre la traza de la ruta 315, en el tramo comprendido entre el municipio de Yerba Buena y el acceso a Tafí Viejo. Ahora se busca saber qué se hizo desde entonces, qué proyectos existen actualmente y por qué aquella obra estructural no llegó a concretarse de manera integral.
Mientras el proyecto de la autovía quedó pendiente, el territorio que rodea al Camino del Perú siguió creciendo con nuevos barrios y urbanizaciones, establecimientos educativos, comercios y una mayor circulación cotidiana que transformaron el corredor. La ruta 315 se convirtió en una vía clave para los desplazamientos entre distintos sectores del Gran San Miguel de Tucumán, al tiempo que aumentaron las dificultades de circulación.
El pedido de informes pretende reconstruir esos 10 años. La Legislatura solicita que el Ejecutivo detalle las obras, proyectos e intervenciones realizadas, previstas o actualmente en ejecución sobre el Camino del Perú.
Uno de los interrogantes principales está relacionado con el anteproyecto que debía elaborar la Dirección Provincial de Vialidad. Se busca saber si efectivamente fue elaborado y elevado, cuándo se realizó, cuál es su estado actual y qué estudios preliminares se llevaron adelante.
El planteo también intenta poner en orden las distintas intervenciones que pudieron haberse realizado: mantenimiento, mejoras parciales, estudios técnicos y actuaciones preparatorias forman parte de la información que se pretende conocer, junto con el estado actual de cada iniciativa.
Partidas presupuestarias
El proyecto solicita información sobre las partidas presupuestarias destinadas a la obra y cuál es hoy el costo estimado de una intervención de estas características. También pregunta por las fuentes de financiamiento previstas o gestionadas ante organismos nacionales o internacionales.
El pedido de informes, asimismo. reclama datos sobre flujo vehicular, siniestralidad y sectores considerados críticos. Y qué medidas de corto y mediano plazo están previstas para mejorar la circulación, la infraestructura y la seguridad vial.
La otra iniciativa propone crear una Mesa Interjurisdiccional de Movilidad, Infraestructura y Seguridad Vial del Camino del Perú – ruta provincial Nº 315. La propuesta busca sentar en una misma mesa a representantes de la Provincia, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo y la comuna de Cebil Redondo, además de otros organismos e instituciones relacionados con el tránsito, el transporte, la infraestructura y la seguridad vial.
La idea, según Elías de Pérez, es elaborar un Plan Integral y Coordinado de intervención para todo el corredor, a partir de un diagnóstico de los principales puntos críticos. Sobre esa base se definirían prioridades, intervenciones, organismos responsables y un cronograma de ejecución.
El proyecto incorpora medidas que podrían abordarse aun sin esperar una gran obra de infraestructura.
Entre ellas aparecen la coordinación y fiscalización del tránsito, la revisión de los sistemas semafóricos, su eventual adecuación o sincronización, la coordinación de la señalización horizontal y vertical y el mejoramiento de la iluminación.