Camino del Perú: piden saber qué pasó con la autovía proyectada hace 10 años

El primer planteo apunta directamente al paso del tiempo. La norma fue sancionada hace una década y contemplaba la construcción de una autovía sobre la traza de la ruta 315, en el tramo comprendido entre el municipio de Yerba Buena y el acceso a Tafí Viejo. Ahora se busca saber qué se hizo desde entonces, qué proyectos existen actualmente y por qué aquella obra estructural no llegó a concretarse de manera integral.