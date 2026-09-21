SociedadActualidad

La calle Frías Silva ya no escapa al caos generalizado del Camino del Perú

Es usada para conectar San José con Yerba Buena, evitando circular por un sector del Camino. Pero en los horarios pico el tránsito es lento y se multiplican las maniobras riesgosas.

INTERSECCIÓN CONFLICTIVA. El semáforo sirve como ordenaron, pero las calles están congestionadas.
INTERSECCIÓN CONFLICTIVA. El semáforo sirve como ordenaron, pero las calles están congestionadas. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

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