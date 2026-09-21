SociedadActualidad La calle Frías Silva ya no escapa al caos generalizado del Camino del Perú Es usada para conectar San José con Yerba Buena, evitando circular por un sector del Camino. Pero en los horarios pico el tránsito es lento y se multiplican las maniobras riesgosas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL INTERSECCIÓN CONFLICTIVA. El semáforo sirve como ordenaron, pero las calles están congestionadas. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo Por Lucía Lozano Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánSan JoséYerba BuenaLomas de TafíVilla CarmelaCamino del Perú Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú La batalla diaria de los varitas del Camino del Perú para ordenar el caos Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera Camino del Perú: los vecinos aprendieron a vivir entre bocinazos, frenadas y accidentes Test de personalidad: elegí un camino y descubrí cuál es tu mayor motivación en la vida Lo más popular El estrés materno forjará la personalidad de vida La era de la inmediatez genera una humanidad más enferma por la impaciencia Los vehículos para discapacitados también se adaptan a todos Ocho puntos si querés aislarte de todo en alguna parte del mundo La sustentabilidad comienza a formar parte de las decisiones operativas en el transporte de cargas Ranking notas premium Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa Recuerdos fotográficos: 1984. Canto masivo de 1.500 chicos con Leda Valladares y León Gieco en El Cadillal