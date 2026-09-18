SociedadActualidad Camino del Perú: los vecinos aprendieron a vivir entre bocinazos, frenadas y accidentes La vía soporta una circulación cada vez más intensa. Accidentes, motos, exceso de velocidad, demoras y sobrepasos forman parte de la rutina de los vecinos. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL Por Lucía Lozano Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San JoséTafí ViejoVilla CarmelaCamino del PerúInseguridad vial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera Test de personalidad: elegí un camino y descubrí cuál es tu mayor motivación en la vida Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315 "Una frontera administrativa jamás puede convertirse en una tierra de nadie": la carta que expone el colapso del Camino del Perú Lo más popular Regional Amateur: San Pablo venció a Estación Experimental en El Colmenar Ford suma jóvenes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías Lules Canta a la Patria vuelve con Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino y Los Auténticos Decadentes La Fundación León y Banco Galicia tienen becas para universitarios tucumanos: cómo postularse El líder de Conociendo Rusia llega como solista a Tucumán: muchos instrumentos y la promesa de un “sándwich de milanesa” Ranking notas premium Yedlin con "Wado" de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa La Corte confirmó la absolución de un policía acusado por falso testimonio en la causa Lebbos en medio de una disputa entre fiscales Exportaciones: Tucumán creció 17,9% en el primer semestre y proyecta acercarse a los U$S900 millones en 2026 Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate