SociedadTRÁNSITO

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Conecta San José con avenida Fanzolato y permite llegar a Yerba Buena en menos tiempo. Tiene tramos deteriorados y calles estrechas, pero ofrece algo que la ruta 315 perdió: fluidez.

EL PRIMER OBSTÁCULO. Un pozo enorme lleno de agua complica el ingreso por el Camino del Perú hacia calle San Martín.
EL PRIMER OBSTÁCULO. Un pozo enorme lleno de agua complica el ingreso por el Camino del Perú hacia calle San Martín.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Conductores eligen el camino del Bernel como alternativa rápida entre San José y Yerba Buena ante el colapso del Camino del Perú.
  • La ruta 315 perdió fluidez por la congestión, por lo que automovilistas optan por el Bernel pese a que presenta calzadas estrechas y tramos deteriorados.
  • El creciente uso de este atajo plantea la necesidad de obras de pavimentación y mejoras viales para sostener el tránsito interurbano entre ambas localidades.
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