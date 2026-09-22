"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Resumen para apurados
- Conductores eligen el camino del Bernel como alternativa rápida entre San José y Yerba Buena ante el colapso del Camino del Perú.
- La ruta 315 perdió fluidez por la congestión, por lo que automovilistas optan por el Bernel pese a que presenta calzadas estrechas y tramos deteriorados.
- El creciente uso de este atajo plantea la necesidad de obras de pavimentación y mejoras viales para sostener el tránsito interurbano entre ambas localidades.
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