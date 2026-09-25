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“Es para pasar mi incomodidad”: Leti Siciliani le dijo “hot” a Mario Pergolini

Aunque la actriz lleva años apareciendo en público, la exposición sigue generándole nervios a los que reacciona de manera bastante particular.

“Es para pasar mi incomodidad”: Leti Siciliani le dijo “hot” a Mario Pergolini
Foto: Instagram/otrodiaperdido
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Leti Siciliani llamó "hot" a Mario Pergolini este jueves en el programa "Otro día perdido" para intentar disimular sus nervios e incomodidad durante el debut del ciclo.
  • Al inicio de la entrevista, el conductor bromeó sobre su edad y la actriz apeló al humor y la ironía para romper el hielo en su primer encuentro televisivo cara a cara.
  • El desopilante intercambio se volvió viral en redes sociales y visibilizó las distintas estrategias espontáneas que usan los artistas para lidiar con la exposición en los medios.
Resumen generado con IA

Este jueves por la noche, Leticia Siciliani fue la invitada principal de “Otro día perdido”. Apenas presentada, la actriz tuvo una serie de comentarios disparatados que incomodaron a Mario Pergolini e, indirectamente, a ella misma. Aunque la hermana menor de Griselda Siciliani siempre se muestra desenvuelta, reconoció que había llegado al programa con nervios.

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Leti Siciliani es una actriz bonaerense de 34 años. Es la menor en una familia de seis hermanos, en la cual Griselda es la hermana mayor, con 48 años. Actuó en cine, teatro, televisión y participó en programas de entretenimiento. El impulso en su carrera estuvo dado por su paso por “Esperanza mía”, la novela protagonizada por “Lali” Espósito. Abiertamente declaró formar parte de la comunidad LGBTQ.

El encuentro de Leti Siciliani con Mario Pergolini

La actriz se caracteriza por su facilidad para hacer bromas y encarar situaciones de exposición. Aunque demuestra una aparente soltura, siempre destaca que este tipo de episodios le generan nerviosismo. Llegar al programa de Mario Pergolini no fue la excepción. Pese a que recientemente grabó una serie, una película y estelarizó una obra teatral, esa emoción no deja de aparecer cuando queda cara a cara con el público.

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Apenas apareció en el estudio, Pergolini le preguntó si estaba nerviosa y ella respondió con una afirmativa. Luego empezó a hacer bromas con que la cámara tomaba su mejor perfil y elogió las luces del plató. “Este programa tiene mucha luz. Pasa que viene mucha gente grande acá, se tiene que ver bien”, señaló Pergolini.

La confianza de Leti Siciliani en “Otro día perdido”

El comentario dio lugar a que Siciliani adoptara un tono irónico. “Vos porque todavía tenés colágeno, pero yo… todo esto… ya se cayó todo. Vos decís que tenés un perfil bueno, yo no tengo ni eso ya”, destacó Pergolini. Pero la comediante fue más rápida. “Dale, no te hagas”, le respondió con toda confianza y para sorpresa del conductor. “Todo el mundo hablando de lo hot que sos. Te hacés el mala onda”, le retrucó la invitada.

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Pergolini demoró en reaccionar y pidió iniciar la charla nuevamente, argumentando que era la primera vez que se veían en persona y que debían empezar desde cero y despacio. “Nunca nos vimos en nuestras vidas”, remarcó Pergolini con desesperación. “No, pero yo agarro confianza rápido”, reconoció Siciliani y explicó que era una estrategia que la ayudaba en los momentos de nervios. “Es para pasar mi incomodidad”, aseguró.

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