“Es para pasar mi incomodidad”: Leti Siciliani le dijo “hot” a Mario Pergolini

La confianza de Leti Siciliani en “Otro día perdido”

El comentario dio lugar a que Siciliani adoptara un tono irónico. “Vos porque todavía tenés colágeno, pero yo… todo esto… ya se cayó todo. Vos decís que tenés un perfil bueno, yo no tengo ni eso ya”, destacó Pergolini. Pero la comediante fue más rápida. “Dale, no te hagas”, le respondió con toda confianza y para sorpresa del conductor. “Todo el mundo hablando de lo hot que sos. Te hacés el mala onda”, le retrucó la invitada.