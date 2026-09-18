La desconocida historia del papá de Mario Pergolini: diseñó una lapicera que usaron miles de argentinos

Mucho antes de que Mario Pergolini se convirtiera en una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión argentina, su padre desarrolló una carrera vinculada con el diseño técnico y la industria. Edmundo Silvestre Pergolini, nacido en Junín, se especializó en máquinas y herramientas de precisión y quedó relacionado con un objeto cotidiano que marcó a varias generaciones: la lapicera Sheaffer 303.