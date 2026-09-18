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La desconocida historia del papá de Mario Pergolini: diseñó una lapicera que usaron miles de argentinos

El padre de Mario Pergolini tuvo una profesión muy diferente a la de su hijo y dejó un legado que pocos conocen. El conductor contó qué objeto de uso cotidiano diseñó Edmundo Pergolini y que durante años estuvo presente en la vida de miles de argentinos.

Pocos lo sabían: el padre de Mario Pergolini estuvo detrás de una lapicera muy popular
Pocos lo sabían: el padre de Mario Pergolini estuvo detrás de una lapicera muy popular TN
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Edmundo Pergolini, padre del conductor Mario Pergolini, diseñó la icónica lapicera Sheaffer 303, objeto cotidiano que marcó a generaciones enteras en Argentina.
  • Especialista técnico de Junín, mantuvo una relación distante con su hijo. Tras su muerte en 2022, Mario destacó cómo esa figura paterna influyó en su pasión por la tecnología.
  • El relato visibiliza el valor del diseño industrial argentino en la vida cotidiana y revela la raíz técnica y familiar detrás de una de las figuras más influyentes de los medios.
Resumen generado con IA

Mucho antes de que Mario Pergolini se convirtiera en una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión argentina, su padre desarrolló una carrera vinculada con el diseño técnico y la industria. Edmundo Silvestre Pergolini, nacido en Junín, se especializó en máquinas y herramientas de precisión y quedó relacionado con un objeto cotidiano que marcó a varias generaciones: la lapicera Sheaffer 303.

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La historia familiar del conductor tiene así un vínculo inesperado con el mundo del diseño. Mientras Mario construyó su trayectoria alrededor de los medios, la música y la tecnología, su padre trabajó durante años detrás de escena, dedicado a crear soluciones técnicas y objetos funcionales.

Quién era Edmundo Pergolini, el padre de Mario

Edmundo Silvestre Pergolini nació en Junín, provincia de Buenos Aires, y desarrolló una carrera profesional alejada de la exposición pública. Su especialidad estaba relacionada con el diseño de máquinas y herramientas de precisión, un trabajo que requería conocimientos técnicos y una búsqueda constante de soluciones prácticas.

Uno de los episodios más llamativos de su trayectoria está relacionado con la Sheaffer 303, un modelo de lapicera que tuvo una importante presencia en Argentina y que todavía permanece en el recuerdo de quienes la utilizaron.

El propio Mario Pergolini habló sobre el trabajo de su padre durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en 2022. En aquella oportunidad destacó su capacidad profesional y aseguró que había sido quien inventó la Sheaffer 303.

La lapicera que quedó en la memoria de varias generaciones

La Sheaffer 303 se convirtió con el tiempo en un objeto cotidiano para miles de argentinos. Su diseño estaba basado en una concepción funcional y sencilla, pensada para el uso diario.

La lapicera estuvo presente en distintos ámbitos, desde escuelas y oficinas hasta hogares, y terminó asociada a una época determinada. Por eso, el vínculo con Edmundo Pergolini representa uno de los capítulos menos conocidos de la historia familiar del conductor.

La influencia de Edmundo en Mario Pergolini

A pesar de que padre e hijo desarrollaron carreras muy diferentes, Mario reconoció en distintas oportunidades que algunas características de Edmundo tuvieron influencia sobre él. En una entrevista publicada por La Nación en julio de 2026, volvió a referirse a su padre y destacó especialmente su faceta como diseñador. También vinculó aquella influencia con su propio interés por la técnica, la música y la tecnología.

La conexión resulta llamativa: Edmundo trabajó con máquinas, mecanismos y objetos, mientras que Mario desarrolló buena parte de su carrera explorando la relación entre la comunicación, la tecnología y los nuevos medios.

El distanciamiento entre Mario Pergolini y su padre

La admiración por la trayectoria profesional de Edmundo convivió con una relación personal marcada por la distancia. Mario Pergolini contó públicamente que dejó de ver a su padre cuando tenía alrededor de 27 o 28 años y que entre ambos existieron diferencias que terminaron provocando un alejamiento durante muchos años.

Edmundo murió en 2022, y después de su fallecimiento el conductor habló sobre ese vínculo y sobre los años que habían pasado separados. Con el tiempo, Mario sostuvo que había logrado procesar aquella relación y que no sentía que hubieran quedado asuntos pendientes.

Así, detrás de la figura pública de Mario Pergolini aparece una historia familiar atravesada por dos caminos profesionales muy distintos. Mientras el conductor hizo de los medios, la tecnología y la innovación su territorio, Edmundo Pergolini dejó su marca en el diseño industrial y en una lapicera que se convirtió en un objeto recordado por varias generaciones de argentinos.

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