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Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Fito Páez se refirió a los rumores de romance con Sofía Gala durante una entrevista con Mario Pergolini. El músico habló sobre la relación que mantiene con la actriz y aseguró que entre ambos existe una fuerte amistad.

Fito Páez aclaró los rumores de romance con Sofía Gala: “Solamente amigos”
Fito Páez aclaró los rumores de romance con Sofía Gala: “Solamente amigos” Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Fito Páez desmintió en una entrevista con Mario Pergolini un romance con Sofía Gala, aclarando que son solo amigos para frenar las especulaciones del público.
  • Las versiones surgieron tras reiteradas apariciones públicas y gestos de afecto entre ambos, lo que alimentó hipótesis de noviazgo e incluso una posterior ruptura.
  • La aclaración busca desactivar el asedio mediático sobre su intimidad, aunque el músico dejó abierta la puerta a cambios futuros al afirmar que «puede pasar cualquier cosa».
Resumen generado con IA

Durante las últimas semanas, la cercanía entre Fito Páez y Sofía Gala había alimentado distintas versiones sobre un posible romance. Las apariciones públicas compartidas, las salidas y algunos gestos de afecto despertaron especulaciones en el mundo del espectáculo. Ahora, el músico decidió referirse públicamente a la relación que mantiene con la actriz.

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El tema surgió durante una entrevista que Páez brindó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido. Allí, el conductor aprovechó la conversación para preguntarle por algunos de sus vínculos y terminó llevando la charla hacia Sofía Gala.

Qué dijo Fito Páez sobre Sofía Gala

Pergolini recordó las numerosas ocasiones en las que Páez y Gala fueron vistos juntos y planteó que esa cercanía había generado una determinada percepción entre el público.

Ante la consulta, el músico explicó que buena parte de las versiones surgieron del “imaginario popular” y mencionó directamente los rumores que los vinculaban sentimentalmente. “Es como el romance que nos armaron con Sofi”, señaló Páez durante la entrevista.

El conductor insistió sobre el tema y remarcó que ambos habían compartido distintos momentos y aparecido juntos con frecuencia. El músico, entonces, defendió la posibilidad de que dos personas puedan tener una relación cercana sin que necesariamente exista un vínculo romántico. “Un amigo, un amigo también es eso”, planteó.

Pergolini volvió a remarcar que anteriormente no era habitual verlos juntos de esa manera. Páez fue contundente al definir qué tipo de relación mantiene actualmente con la actriz. “Solamente amigos. Después, claro, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”, afirmó el músico.

Las versiones sobre un romance entre Fito Páez y Sofía Gala

La cercanía entre ambos había generado distintas especulaciones durante los últimos meses. Las versiones crecieron a partir de sus encuentros y apariciones compartidas, hasta instalar la posibilidad de que existiera un romance.

Sin embargo, el vínculo habría atravesado un cambio alrededor de un mes atrás y las versiones sobre una ruptura comenzaron a circular en el ambiente artístico.

Ahora, Páez eligió referirse públicamente a la relación con Gala y aclaró que, al menos por el momento, son amigos, aunque dejó abierta la posibilidad de que la situación pueda cambiar en el futuro.

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