Mora Bianchi le rompió el corazón a Mario Pergolini: rechazó un regalo que hizo con su impresora 3D

Resumen para apurados
- En una entrevista reciente, la actriz Mora Bianchi rechazó una panera impresa en 3D que Mario Pergolini le obsequió para su nuevo hogar, prefiriendo cambiarla por un llavero.
- La protagonista de Margarita visitó el ciclo de Pergolini y Agustín Rada para repasar su carrera, donde recibió varios presentes decorativos fabricados por el conductor.
- El divertido momento viral refuerza la visibilidad mediática de Bianchi en su transición hacia roles protagónicos y proyectos personales en la industria del espectáculo.
Tras el éxito de Margarita, Mora Bianchi fue invitada a una charla con Mario Pergolini y Agustín Rada, donde repasó sus comienzos, su crecimiento artístico y sus proyectos personales. Durante el encuentro, el conductor intentó sorprenderla con distintos regalos para su nueva casa, aunque no todos tuvieron la recepción que esperaba.
La primera sorpresa llegó de la mano de una vela. Evelyn le entregó el objeto a la actriz y aseguró que se trataba de algo que comenzaría a disfrutar en esta nueva etapa. Bianchi recibió el regalo con entusiasmo y destacó su aroma. Pergolini aprovechó la situación para bromear con ella y señaló que, después de haberse sorprendido por una lamparita, cualquier objeto podía parecerle extraordinario.
Los regalos de Mario Pergolini que sorprendieron a Mora Bianchi
Por su parte, Agustín Rada le obsequió una taza del ciclo. “Esta taza es muy linda porque es dorada”, explicó el humorista mientras comparaba el regalo con otra que estaba en el estudio. Pero el momento más particular llegó cuando Pergolini reveló que había preparado personalmente varios objetos mediante impresión 3D para la nueva casa de la actriz.
Antes de mostrarlos, le pidió que no se riera. “Me gusta trabajar así que hice para vos algunas cosas”, explicó. Bianchi, entre risas y algo de nervios, reconoció: “Estoy muy nerviosa, estoy hasta chivada”.
El primer objeto fue una panera. “La hice yo”, aclaró Pergolini antes de preguntarle si ya tenía una en su casa. La respuesta de Bianchi fue negativa: “No, no tenía”.Sin embargo, cuando el conductor le ofreció incluso firmar el regalo, la actriz respondió: “No, te lo agradezco”.
La situación tomó otro rumbo cuando Pergolini mostró un accesorio para dejar las llaves. Allí la reacción de Bianchi fue completamente diferente: “Ay, ese me encanta”.
Mora Bianchi eligió su regalo favorito
Al advertir que la panera no había sido de su agrado, Pergolini le preguntó directamente si no le había gustado. Bianchi no dudó y propuso un intercambio: “No, la panera no, dame este”. El conductor aceptó el canje y recuperó la panera, mientras la actriz celebraba su nuevo porta llaves: “Ay, me encanta. Divino”.
El último regalo fue un soporte para auriculares inspirado en un personaje de Breaking Bad. Pergolini explicó que también lo había realizado mediante impresión 3D y hasta reconoció algunos detalles que no habían quedado como esperaba.
Bianchi identificó rápidamente la referencia, aunque volvió a bromear sobre el destino que podría tener el objeto: “Lo puedo regalar también, no pasa nada”.
La conversación derivó entonces nuevamente hacia la panera. Cuando Pergolini le preguntó qué habría cambiado de su diseño, la actriz encontró una utilidad diferente para el objeto: “Si era un poquito más grande, podía ser para la fruta y eso”. El conductor reveló que en su propia casa le habían hecho exactamente la misma observación.
Mora Bianchi habló sobre su deseo de casarse y formar una familia
Durante la entrevista, la protagonista de Margarita, de 21 años, también habló sobre sus expectativas para el futuro. Pergolini llevó la conversación hacia su vida personal y le preguntó por su deseo de casarse y formar una familia. “¿No me ves de blanco?”, respondió Bianchi entre risas.
El conductor hizo entonces una observación sobre su generación, ante la que la actriz decidió poner un freno al comentario: “Bueno, pará, pará un poco, ok, pero sí me encantaría”.
Pergolini, finalmente, remarcó que todavía es muy joven, en una charla que combinó aspectos de su carrera artística con algunas definiciones sobre lo que imagina para su vida en los próximos años.