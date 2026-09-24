Mora Bianchi le rompió el corazón a Mario Pergolini: rechazó un regalo que hizo con su impresora 3D

La primera sorpresa llegó de la mano de una vela. Evelyn le entregó el objeto a la actriz y aseguró que se trataba de algo que comenzaría a disfrutar en esta nueva etapa. Bianchi recibió el regalo con entusiasmo y destacó su aroma. Pergolini aprovechó la situación para bromear con ella y señaló que, después de haberse sorprendido por una lamparita, cualquier objeto podía parecerle extraordinario.