Música, tecnología y medios: Mario Pergolini presentó Zquizo, su nueva plataforma

Cómo funcionará Zquizo

Ya con el canal de streaming Vorterix, Pergolini se convirtió en un pionero en el rubro, incluso muchos años antes de que el fenómeno alcanzara la popularidad que tiene hoy con los canales más conocidos. En esta oportunidad, el presentador y productor apuesta por lo mismo, pero en un rubro mucho más abarcativo: una especie de productora híbrida enfocada en las nuevas formas de comunicar.