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Música, tecnología y medios: Mario Pergolini presentó Zquizo, su nueva plataforma

El creador de Vorterix presentó su nuevo proyecto, una productora híbrida que busca transformar las formas de crear y difundir contenidos.

Música, tecnología y medios: Mario Pergolini presentó Zquizo, su nueva plataforma
Foto: Teleshow
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mario Pergolini presentó este jueves en el Teatro Vorterix de Buenos Aires "Zquizo", una productora híbrida para transformar la creación y difusión de contenidos.
  • Tras ser pionero del streaming con Vorterix, el conductor une música, tecnología y videojuegos, e inició pruebas piloto con la banda de cuarteto Q’Lokura.
  • El proyecto busca renovar el entretenimiento ante la maduración del streaming, integrando los videojuegos como un canal novedoso para difundir artistas.
Resumen generado con IA

Con más de 40 años de carrera en los medios y en una evidente renovación de su personaje, Mario Pergolini no deja de mostrar su capacidad de adaptación. De los programas con comentarios bórder a un late-night show clásico, pero igualmente provocador, pasó por todos los formatos posibles. Ahora, anunció que innovará en un formato desconocido: uno creado por él mismo.

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Este jueves por la noche se presentó en el teatro Vorterix de Buenos Aires Zquizo, la compañía de Pergolini que busca dar una nueva propuesta al entretenimiento, en la que se reúnan la música, los artistas, la tecnología y también un nuevo modo de comunicar en los medios.

Cómo funcionará Zquizo

Ya con el canal de streaming Vorterix, Pergolini se convirtió en un pionero en el rubro, incluso muchos años antes de que el fenómeno alcanzara la popularidad que tiene hoy con los canales más conocidos. En esta oportunidad, el presentador y productor apuesta por lo mismo, pero en un rubro mucho más abarcativo: una especie de productora híbrida enfocada en las nuevas formas de comunicar.

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Para Pergolini, el mundo del espectáculo está necesariamente vinculado a la tecnología y a una búsqueda del producto hacia el consumidor y no al revés. “Los medios tradicionales están intentando sobrevivir, intentando ver cómo es el mundo; por otro lado, el streaming ya es adolescente, se está comprobando que va a necesitar más músculo, otra forma de vivir”, dijo en diálogo con Teleshow.

Con tecnología, nuevos desarrollos, producciones, streaming, artistas, música y videojuegos, Pergolini llevará adelante una nueva forma de producir y difundir contenido artístico.

La presentación de Zquizo, de Mario Pergolini

Zquizo surge de uno de los lados menos conocidos de Pergolini. Alejado de las cámaras y en la intimidad y oscuridad de sus habitaciones de juego, ese es el nombre que siempre eligió –Zquizo01– para jugar videojuegos. De allí que la nueva productora y difusora pretenda incorporar videojuegos para dar a conocer la música de sus artistas representados.

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La compañía ya se puso en funcionamiento con una serie de campañas piloto. El primer trabajo anunciado se hizo junto a la banda de cuarteto Q’Lokura para su próximo show. La propuesta se inclinó hacia la creación de un concepto: la República del Cuarteto. Se crearon contenidos similares a una cadena nacional y se eligieron varios medios afines al público de la banda para difundir esas producciones.

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