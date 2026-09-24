Lali Espósito agotó su tercer River del año y esta fue su reacción al enterarse

Resumen para apurados
- Lali Espósito agotó las entradas de su tercer recital del año en River Plate, programado para el sábado 26 de septiembre como cierre de su gira musical.
- La noticia llegó durante un ensayo del tour "No vayas a atender cuando el demonio llama", que ya sumó dos funciones en River en junio y cinco presentaciones previas en Vélez.
- El show consolidará su éxito discográfico y movilizará un operativo especial de transporte en Buenos Aires, en medio de versiones sobre destacados artistas invitados.
Lali Espósito agotó las entradas para su tercer recital del año en el estadio de River Plate. La cantante recibió la noticia durante un ensayo y el momento quedó registrado en un video que luego compartió con sus seguidores.
“Che, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa”, expresó Lali, visiblemente conmovida, al recibir la confirmación de su equipo.
La artista también agradeció a todas las personas que trabajan en la producción del espectáculo. “Agradecerles a ustedes por una vez más hacer todo este show que realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo”, sostuvo.
Más tarde, en Instagram, formalizó el anuncio: “¡Agotaron el tercer River del año!”. Con esta nueva fecha, la gira suma ocho estadios agotados: cinco funciones en Vélez Sarsfield durante 2025 y tres presentaciones en River durante este año.
El cierre de la gira
El recital del sábado 26 de septiembre será el cierre de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que Lali inició para presentar su último disco. El álbum superó las 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y fue el disco nacional más vendido del año pasado.
Las dos primeras funciones en River se realizaron el 6 y el 7 de junio, con más de 160.000 personas entre ambas noches.
Durante su mensaje al equipo, la cantante también reflexionó sobre el significado de sus espectáculos en el contexto actual.
“Me siento muy honrada de poder, con mi música que hago con mis amigos, generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable”, afirmó.
Y agregó: “Sobre todo en estos tiempos complejos, no tengo que aclarar nada, la gente tiene su vida y sabe, en estos tiempos ser resiliente y mostrar una potencia, una dignidad y una integridad no solo artística sino humana es todo un valor”.
¿Quiénes podrían acompañarla?
La expectativa también creció por las versiones sobre posibles invitados. En sus dos presentaciones anteriores en River, Lali compartió escenario con Kylie Minogue, Dillom y Duki.
El periodista Ángel de Brito adelantó en Bondi Live que Tini Stoessel estaría presente en el show, aunque no precisó si participaría musicalmente o asistiría como espectadora.
También circularon los nombres de Marilina Bertoldi, mencionada por Gustavo Méndez, y Charly García. Entre las especulaciones de los fanáticos aparecieron además figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Madonna y Thalía. Hasta el momento, ninguno de esos nombres fue confirmado oficialmente.
Horarios y accesos
El recital comenzará a las 21, mientras que las puertas del estadio abrirán a las 17, según informó la productora Dale Play Live.
Los ingresos estarán habilitados por avenida Libertador y Padre Juan B. Neumann, y por avenida Monroe y Nicanor Méndez. Las salidas se distribuirán entre distintos puntos de las avenidas Libertador y Monroe.
Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que la línea D de subte tendrá servicio extendido hasta la 1.30 del domingo, con paradas habilitadas en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.
Tras conocer que las entradas estaban agotadas, Lali cerró su mensaje con una frase dirigida a su equipo: “Vamos a romperla y gracias”.