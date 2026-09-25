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Viernes y sábado de fiestas de estudiantes: dónde serán, a qué hora y cómo ingresar

A las facultades de la UNT solo les restan dos fiestas para disfrutar esta semana.

Viernes y sábado de fiestas de estudiantes: dónde serán, a qué hora y cómo ingresar
Foto: Facebook La Bolívar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes de la UNT celebrarán este viernes y sábado el Día del Estudiante en las facultades de Psicología y Filosofía y Letras, en el Parque 9 de Julio.
  • Tras los festejos de Derecho y Agronomía, las jornadas exigirán alimentos no perecederos o bonos contribución, con restricciones al ingreso de bebidas y pirotecnia.
  • Estas actividades cierran las celebraciones universitarias de septiembre y combinan la recreación estudiantil con un fin benéfico mediante donaciones a merenderos.
Resumen generado con IA

El fin de semana empieza a despedirse de septiembre con las fiestas por el Día del Estudiante que quedaron pendientes. Esta semana se realizaron y realizarán los eventos de las facultades con fiestas tradicionales para esta fecha. Este viernes y sábado, los estudiantes de la UNT y los de otras instituciones tendrán una nueva oportunidad para celebrar.

Fecha, lugar y entradas: toda la información sobre la Fiesta Nacional de los Estudiantes de Jujuy

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Pero quienes quieran asistir desde ahora no podrán concurrir a todos los eventos. Las Fiestas de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria se realizaron el pasado miércoles durante todo el día, en la víspera del feriado del jueves 24, por el Día de la Batalla de Tucumán.

Durante estas jornadas, las facultades organizaron propuestas con horarios y modalidades diferentes para que los estudiantes puedan participar de los festejos. Algunas actividades serán de acceso libre y gratuito, mientras que otras requerirán una colaboración o una acreditación previa. A continuación, se detallan las celebraciones previstas para este viernes y sábado, con sus respectivos horarios, lugares de ingreso y requisitos para participar.

La fiesta de la Facultad de Filosofía y Letras

Una de las fiestas más grandes por el Día del Estudiante será este sábado 26 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. En el predio del Parque 9 de Julio –avenida Benjamín Aráoz al 800– la celebración empezará a las 12 y terminará a las 21.30. Se podrá ingresar hasta las 18.

Los estudiantes de la facultad podrán entrar con la constancia de inscripción a una carrera de la casa de estudios más un alimento no perecedero. Pero la convocatoria se hizo extensiva y quienes no sean estudiantes de Filo y Letras podrán entrar pagando un bono contribución de $2.000 más un alimento no perecedero.

Está prohibido el ingreso con objetos cortopunzantes, conservadoras, bebidas, botellas de vidrio y pirotecnia.

Más información con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras: instagram.com/labolivarunt

La fiesta de la Facultad de Psicología

El gran festejo de los estudiantes será este viernes 25 de septiembre en la Facultad de Psicología, en avenida Benjamín Aráoz al 800. La quinta edición de “Psico-florece” recibirá a los invitados a partir de las 15.30 y la fiesta cerrará a las 20.

La entrada será libre y gratuita y se habilitó la posibilidad de colaborar con un bono contribución de $3.000 o aportar un producto de higiene bucal. Las donaciones serán llevadas a Estación Sifón, un merendero autogestionado por jóvenes tucumanos en el barrio El Sifón.

Está prohibido ingresar con bebidas y alimentos, conservadoras, elementos punzantes, bengalas o pirotecnia. El único acceso habilitado será el ingreso de la facultad ubicado en la avenida Teniente Berdina, por el Parque 9 de Julio.

Más información con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología: instagram.com/catexia.psico

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