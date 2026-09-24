Fecha, lugar y entradas: toda la información sobre la Fiesta Nacional de los Estudiantes de Jujuy

Resumen para apurados
- Jujuy concluye la 75ª Fiesta Nacional de los Estudiantes con desfiles de carrozas y el show de Tan Biónica este fin de semana en la capital provincial por el mes de la juventud.
- Iniciado el 16 de septiembre, el evento reúne a 84 colegios e incluye la elección de la reina con Pampita y entradas para el recital que van de los $20.000 a $80.000.
- La tradicional festividad atrae a miles de turistas de todo el país, consolidando a Jujuy como epicentro juvenil y dinamizando el movimiento económico y hotelero regional.
Jujuy se prepara para reunir un gran afluente de jóvenes en la capital este fin de semana. El 26 de septiembre se dará cierre al mega evento de los estudiantes en la 75° edición de la Fiesta Nacional del Estudiante. Turistas de todo el norte y del país llegarán en estos días para vivir a pleno la celebración más grande que toma como punto de origen el 21 de septiembre.
La celebración empezó el 16 de septiembre y se extenderá hasta este sábado para culminar con una ronda de 10 días. El evento es organizado por el Ente Autárquico Permanente, un organismo oficial de la provincia creado para supervisar el encuentro, y la Comisión Estudiantil, que cuenta con representantes de los centros de estudiantes de diferentes establecimientos educativos secundarios de Jujuy.
Cronograma de la Fiesta del Estudiante de Jujuy
Restan solo tres jornadas para llegar al final de la Fiesta Nacional del Estudiante. Estos días serán los más convocantes de toda la festividad. Este jueves 24 se celebrará el Día del Carrocero entre las 14 y las 17 en la Ciudad Cultural, lo que coincide con el penúltimo desfile de carrozas de la edición. Reconoce el esfuerzo, la creatividad y las horas de trabajo de los estudiantes que se dedican a construir las grandes estructuras para la FNE.
A partir de las 20 se realizará el Desfile Doble, lo que dará lugar a una noche llena de luces, colores y diseño. Las carrozas de 84 instituciones serán puntuadas cuando hagan su última pasada frente al jurado.
El viernes 25 desde las 21 se realizará la Elección de la Reina Nacional de los Estudiantes en el Estadio 23 de Agosto. El certamen contará con la presencia de Carolina “Pampita” Ardohain, quien fue elegida reina en 1994 a sus 16 años, en uno de los hechos que motivaron el despegue de su carrera. La jornada también contará con la presentación de Tan Biónica.
Por último, la entrega de premios se hará el sábado 26 a las 20 en la Ciudad Cultural. Este será el evento de clausura donde se anunciará el puntaje final de las carrozas, carruajes y carrozas técnicas.
Entradas para la Fiesta Nacional del Estudiante
Las entradas para la noche de la presentación de Tan Biónica pueden comprarse de forma online en la plataforma Norte Ticket o de forma presencial en el Estadio 23 de Agosto. Mediante la página, las entradas tienen un costo que parte de los $20.000 para la Popular Norte. La Preferencial tiene un costo de $40.000, pero ambas están agotadas. Quedan tickets para Campo trasero por un precio de $55.000, Platea a $65.000 o Campo delantero[,] a $80.000. Por cada entrada, la plataforma aplica un recargo de $12.000.
Entre los medios de pago se recibe Mercado Pago –con dinero en cuenta–, tarjeta por QR, tarjeta de débito y crédito, y Visa Macro tiene acceso a una financiación en cuotas sin interés.