Fecha, lugar y entradas: toda la información sobre la Fiesta Nacional de los Estudiantes de Jujuy

Cronograma de la Fiesta del Estudiante de Jujuy

Restan solo tres jornadas para llegar al final de la Fiesta Nacional del Estudiante. Estos días serán los más convocantes de toda la festividad. Este jueves 24 se celebrará el Día del Carrocero entre las 14 y las 17 en la Ciudad Cultural, lo que coincide con el penúltimo desfile de carrozas de la edición. Reconoce el esfuerzo, la creatividad y las horas de trabajo de los estudiantes que se dedican a construir las grandes estructuras para la FNE.