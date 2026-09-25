La pobreza subió al 32,3% en el país, pero bajó en el Gran Tucumán: qué dicen los números del Indec

Resumen para apurados
- El Indec informó que la pobreza en Tucumán descendió al 27,9%, diferenciándose de la tendencia de aumento generalizado que afectó al resto del país.
- A nivel nacional, el flagelo registró una suba interanual del 32,3%, según datos oficiales y mediciones complementarias de la Universidad Católica Argentina.
- La brecha estadística abre el debate sobre la efectividad de las medidas locales y anticipa un seguimiento riguroso de la evolución social en el norte argentino.
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