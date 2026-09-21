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Música, sorteos y mega mateada: así se festejará el Día del Estudiante en Tucumán

El calendario de festejos incluye actividades gratuitas en distintos puntos de la provincia, con propuestas para compartir entre amigos y en familia.

Música, sorteos y mega mateada: así se festejará el Día del Estudiante en Tucumán
Foto: contextotucuman.com.ar
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán celebra este lunes 21 de septiembre el Día del Estudiante y la primavera con festivales gratuitos, música y actividades al aire libre en varios municipios.
  • Las propuestas incluyen bicicleteadas en Chicligasta, recitales del Septiembre Musical en San Javier y una mega mateada con feria de emprendedores en La Cocha.
  • Las celebraciones buscan fomentar el encuentro comunitario y juvenil en toda la provincia, pese a un pronóstico de cielo nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
Resumen generado con IA

La semana empezó con una notoria ausencia en las calles de la ciudad. El Día del Estudiante se encontró con las escuelas y colegios cerrados en honor a uno de los grupos más resonantes de todo el país: los alumnos. Diferentes localidades de la provincia tendrán celebraciones para festejar a los estudiantes este lunes 21 de septiembre. En el calendario de este inicio de semana se emplazarán también algunas festividades por el inicio de la primavera.

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Bicicleteada con premios

Chicligasta tendrá una tarde para hacer deporte, compartir en familia y disfrutar de la comunidad con la segunda bicicleteada de Alto Verde. Será este lunes 21 de septiembre con largada a las 16. La salida se hará desde la plaza principal de Alto Verde. La comuna sorteará una bicicleta y muchos premios más, según anunció el Ministerio del Interior.

Festejos primaverales

En Concepción, el Día de la Primavera se celebrará desde las 16 en la Terminal de Ómnibus con una serie de actividades para entretenerse en familia.

Mateada del Día del Estudiante

A partir de las 18, la avenida Belgrano de La Cocha se convertirá en una fiesta. Habrá música en vivo con la presentación del DJ Fer Leal y la banda Elena; partidos de fútbol tenis, vóley, newcom y juegos recreativos; feria de emprendedores y artesanos locales. Cada uno podrá llevar su propio equipo de mate para pasar la tarde.

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Música en el cerro

Desde las 16 se hará el festival "Primavera en San Javier" en el Complejo Turístico Cristo Bendicente con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera con una tarde de música en vivo como parte del Septiembre Musical. Se presentarán Matota, Sentimiento Andino, Nancy Soria, EBÜ, El Chango y las Flores y DJ Pablo Moreno. 

Pronóstico para este lunes 21 de septiembre

El lunes inició con algunas lloviznas aisladas, con una temperatura mínima de 18 °C. Durante la mañana seguirán presentes las precipitaciones con una probabilidad de hasta el 40%. Por la tarde el cielo estará mayormente nublado y continuará así hasta la noche. La máxima será de 21 °C, pero por la noche descenderá nuevamente a 19 °C. Durante todo el día habrá vientos con dirección predominante del sur y sudoeste. El momento de mayor intensidad será la tarde, cuando las ráfagas alcancen velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.

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