Música, sorteos y mega mateada: así se festejará el Día del Estudiante en Tucumán

La semana empezó con una notoria ausencia en las calles de la ciudad. El Día del Estudiante se encontró con las escuelas y colegios cerrados en honor a uno de los grupos más resonantes de todo el país: los alumnos. Diferentes localidades de la provincia tendrán celebraciones para festejar a los estudiantes este lunes 21 de septiembre. En el calendario de este inicio de semana se emplazarán también algunas festividades por el inicio de la primavera.