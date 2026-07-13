SociedadEducación

La UNT abrió las inscripciones para sus cursos de idiomas y sumó una propuesta para aprender quechua

Las clases comenzarán en agosto y se dictarán principalmente de manera virtual. Los cursos son arancelados, aunque hay descuentos para integrantes de una misma familia y miembros de la comunidad de Filosofía y Letras.

ABIERTOS A LA COMUNIDAD. No es necesario ser estudiante de la UNT para inscribirse en los cursos.
ABIERTOS A LA COMUNIDAD. No es necesario ser estudiante de la UNT para inscribirse en los cursos. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Facultad de Filosofía y Letras de la UNT abrió las inscripciones para sus cursos de idiomas del segundo cuatrimestre, incorporando por primera vez lengua y cultura quechua.
  • Las clases virtuales inician en agosto y están abiertas a todo público desde los 17 años. Los cursos son pagos, desde $55.000, con descuentos familiares y para la comunidad UNT.
  • La incorporación del quechua promueve la preservación cultural regional, mientras que la modalidad virtual amplía el acceso educativo y federal a la formación en idiomas.
Resumen generado con IA

Aprender un idioma, retomar un nivel pendiente o acercarse por primera vez al quechua son algunas de las posibilidades que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT para el segundo cuatrimestre. La institución abrió las inscripciones para sus cursos de Lenguas para la Comunidad, que comenzarán durante los primeros días de agosto.

La convocatoria está dirigida al público en general. Para participar se debe tener 17 años o más, pero no es necesario ser estudiante, docente ni trabajador de la UNT. 

La oferta disponible para este cuatrimestre incluye inglés, francés, portugués, lengua y cultura quechua y español para extranjeros. La mayoría de las clases se desarrollará de manera virtual, mientras que los cursos de español combinarán encuentros presenciales con actividades en línea.

Qué cursos se pueden realizar y cuánto cuestan

El curso inicial de inglés comenzará el martes 4 de agosto y se dictará los martes y jueves, de 18.30 a 20, de manera virtual. La cuota mensual será de $72.000. El primer módulo se extenderá hasta noviembre y continuará entre marzo y junio de 2027 para completar el nivel A1.

Francés A1 tendrá clases virtuales los jueves, de 17 a 20, y comenzará el 6 de agosto. La cuota también será de $72.000 mensuales y el nivel se completará durante el primer cuatrimestre de 2027.

En portugués habrá dos alternativas cuatrimestrales. El nivel A1 se dictará los viernes, de 14.30 a 17.30, desde el 7 de agosto. El A2 comenzará el lunes 3 y tendrá clases de 14.30 a 17.30. Ambos cursos serán virtuales y costarán $72.000 por mes.

La propuesta de Lengua y Cultura Quechua está pensada para principiantes. Las clases serán los viernes, de 18 a 20, desde el 7 de agosto, y tendrán una cuota mensual de $55.000.

También se ofrecen dos niveles de español para extranjeros. El inicial tendrá clases presenciales los martes, de 17.30 a 19.30, y virtuales los jueves, de 17.30 a 18.30. Su costo será de $72.000. El nivel intermedio se cursará los martes, de 15 a 17, en el aula 121 de la Facultad, y los jueves, de 15 a 16, en línea. En este caso, la cuota será de $77.000. Ambos comenzarán el 4 de agosto y finalizarán en noviembre.

Cómo realizar la inscripción

Para confirmar la inscripción, la persona interesada debe efectuar el pago y enviar un correo electrónico a lenguas.comunidad@filo.unt.edu.ar 

En el mensaje deberá colocar su nombre y apellido, DNI, correo, teléfono, nombre y nivel del curso elegido y docente responsable. También tendrá que adjuntar el comprobante de pago.

Las cuotas pueden abonarse mediante transferencia bancaria, depósito en autoservicio o en efectivo en la Oficina de Lenguas para la Comunidad, que atiende de lunes a viernes, de 8 a 13.

La Facultad ofrece un descuento del 10% para quienes realicen dos cursos o cuando se inscriban dos integrantes de una misma familia. El beneficio aumenta al 15% para tres cursos o tres familiares. Además, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de Filosofía y Letras pueden acceder a una reducción del 10%. 

Los descuentos se aplican únicamente cuando la cuota se paga entre el 1 y el 15 de cada mes. Después de esa fecha se cobra un recargo del 5%, mientras que las cuotas abonadas a mes vencido tienen un adicional del 10%.

Para consultas, se puede llamar al 431-6685, escribir al correo de la coordinación o ingresar a la página de Lenguas para la Comunidad de Filosofía y Letras. Las novedades también se publican en Instagram, en la cuenta @filount.lenguas.

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