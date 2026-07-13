La UNT abrió las inscripciones para sus cursos de idiomas y sumó una propuesta para aprender quechua

También se ofrecen dos niveles de español para extranjeros. El inicial tendrá clases presenciales los martes, de 17.30 a 19.30, y virtuales los jueves, de 17.30 a 18.30. Su costo será de $72.000. El nivel intermedio se cursará los martes, de 15 a 17, en el aula 121 de la Facultad, y los jueves, de 15 a 16, en línea. En este caso, la cuota será de $77.000. Ambos comenzarán el 4 de agosto y finalizarán en noviembre.