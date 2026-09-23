Dolor en la música salteña: murió Lucas Montanaro, ex integrante de Canto 4

Resumen para apurados
- El músico salteño Lucas Montanaro, ex Canto 4, murió a los 36 años en Salta tras descompensarse mientras jugaba un partido de fútbol con amigos en Gimnasia y Tiro.
- El tecladista y cantante, cofundador de Macúmbicos, se desvaneció en la cancha y fue derivado al Hospital San Bernardo en estado crítico, donde falleció poco después.
- La repentina pérdida generó profunda conmoción en el folclore salteño, desatando sentidos homenajes de sus excompañeros de banda y colegas de la escena musical.
El folclore de Salta atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Lucas Montanaro, reconocido por su trabajo como voz y tecladista de Canto 4. El artista también había sido uno de los fundadores de Macúmbicos, dos proyectos que marcaron su recorrido dentro de la escena musical salteña.
La noticia generó numerosas muestras de tristeza entre músicos y colegas, quienes utilizaron las redes sociales para recordar al artista y compartir distintos momentos de su trayectoria.
La inesperada muerte de Lucas Montanaro
De acuerdo con información de los medios locales, Montanaro estaba jugando un partido de fútbol 5 junto a amigos y colegas en las instalaciones del Club Gimnasia y Tiro de Salta cuando sufrió una descompensación durante una jugada y cayó al suelo.
Sus compañeros advirtieron rápidamente la gravedad de la situación y solicitaron asistencia médica. El músico fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Bernardo, donde ingresó en estado crítico. Horas después se confirmó su fallecimiento.
La muerte de Montanaro sorprendió especialmente por lo reciente de su actividad artística. Su última presentación había sido durante el fin de semana junto a Son Ellas, agrupación que lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.
El dolor de sus compañeros y colegas
Tras conocerse la noticia, sus excompañeros de Canto 4, Juan Peñalva, Iván Vera, Rodrigo Villarreal y Mauro Burgos, compartieron publicaciones para homenajearlo y recordar los años que compartieron arriba de los escenarios.
Burgos le dedicó un mensaje en el que destacó los momentos vividos junto al músico y su personalidad: “Te voy a extrañar muchísimo, me quedan todos los buenos momentos y tu gran alegría”, escribió.
También hubo palabras de despedida desde Son Ellas. Verónica Marcos publicó: “Gracias x tanto, perdón x tan poco. Te vamos a extrañar negrito querido. Nos vemos en el estribillo”.
Otro de los artistas que expresó su dolor fue Gabriel Morales, participante de Operación Triunfo, quien recordó a Montanaro por su humor, las risas compartidas y su vínculo con la música.