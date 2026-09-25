Área de género de la UNT: Paula Moya reunió a las referentes de las 13 facultades

En medio de los cruces generados por el cambio de rango de la Secretaría de Género, Diversidades y Derechos Humanos, la nueva subsecretaria del área, María Paula Moya, se reunió el miércoles en el Rectorado con las referentes de género de las 13 facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El encuentro tuvo como objetivo conocer las particularidades de cada unidad académica y avanzar en estrategias de prevención, capacitación y convivencia universitaria.
Durante la reunión se intercambiaron experiencias e inquietudes sobre las situaciones de violencia y los mecanismos institucionales disponibles en cada facultad. Moya señaló que uno de los objetivos fue “receptar las inquietudes de las distintas referentes acerca de cómo se están abordando las violencias en este espacio institucional”.
La funcionaria destacó que las facultades y las escuelas experimentales presentan realidades diferentes, por lo que se buscará contemplar esas particularidades en las próximas acciones. “Entendemos que cada facultad y las escuelas experimentales tienen su propia realidad, que es diferente la una de la otra”, sostuvo.
La prevención y la capacitación serán dos de los ejes del nuevo esquema. La intención es que las intervenciones no se produzcan únicamente cuando ya ocurrió una situación de violencia, sino que también se incorporen herramientas para anticiparse a esos casos y fortalecer la convivencia dentro de la comunidad universitaria.
Situaciones concretas
En ese marco, Moya planteó que el protocolo vigente continuará siendo una herramienta para intervenir ante situaciones concretas, aunque no será el único recurso. “Entendemos que la aplicación del protocolo es la última ratio, llega una vez que el conflicto ya está allá”, explicó. La Subsecretaría prevé continuar trabajando con las unidades académicas para mejorar su implementación y, al mismo tiempo, profundizar las acciones preventivas.