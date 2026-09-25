SociedadEducación

Área de género de la UNT: Paula Moya reunió a las referentes de las 13 facultades

Se apunta a conocer las particularidades de cada unidad académica y avanzar en estrategias de prevención, capacitación y convivencia universitaria.

María Paula Moya, en el centro de la imagen.
María Paula Moya, en el centro de la imagen.
Hace 5 Hs

En medio de los cruces generados por el cambio de rango de la Secretaría de Género, Diversidades y Derechos Humanos, la nueva subsecretaria del área, María Paula Moya, se reunió el miércoles en el Rectorado con las referentes de género de las 13 facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El encuentro tuvo como objetivo conocer las particularidades de cada unidad académica y avanzar en estrategias de prevención, capacitación y convivencia universitaria.

Durante la reunión se intercambiaron experiencias e inquietudes sobre las situaciones de violencia y los mecanismos institucionales disponibles en cada facultad. Moya señaló que uno de los objetivos fue “receptar las inquietudes de las distintas referentes acerca de cómo se están abordando las violencias en este espacio institucional”.

Cruces en la UNT por el cambio de rango del área de Género

Cruces en la UNT por el cambio de rango del área de Género

La funcionaria destacó que las facultades y las escuelas experimentales presentan realidades diferentes, por lo que se buscará contemplar esas particularidades en las próximas acciones. “Entendemos que cada facultad y las escuelas experimentales tienen su propia realidad, que es diferente la una de la otra”, sostuvo.

La prevención y la capacitación serán dos de los ejes del nuevo esquema. La intención es que las intervenciones no se produzcan únicamente cuando ya ocurrió una situación de violencia, sino que también se incorporen herramientas para anticiparse a esos casos y fortalecer la convivencia dentro de la comunidad universitaria.  

Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza

Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza

Situaciones concretas

En ese marco, Moya planteó que el protocolo vigente continuará siendo una herramienta para intervenir ante situaciones concretas, aunque no será el único recurso. “Entendemos que la aplicación del protocolo es la última ratio, llega una vez que el conflicto ya está allá”, explicó. La Subsecretaría prevé continuar trabajando con las unidades académicas para mejorar su implementación y, al mismo tiempo, profundizar las acciones preventivas.


Temas Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro universitario: docentes reclaman un aumento del 33% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Paro universitario: docentes reclaman un aumento del 33% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Lo más popular
¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas
1

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida
2

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio
3

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

4

La Batalla de Tucumán, y la deuda a saldar

5

Cartas de lectores: el traslado de la Virgen

Ranking notas premium
Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
1

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
2

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical
3

Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical

Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor
4

Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor

¿Se rompe el pacto de silencio en la causa del secuestro de 470 kilos de cocaína?
5

¿Se rompe el pacto de silencio en la causa del secuestro de 470 kilos de cocaína?

Más Noticias
¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Leda, “la baguala, canto planetario”, y “la vidala es nuestro blue”

Recuerdos fotográficos: Leda, “la baguala, canto planetario”, y “la vidala es nuestro blue”

La Maratón del Adulto Mayor se realizará en Yerba Buena

La Maratón del Adulto Mayor se realizará en Yerba Buena

“Parábola”, la joya patrimonial que cada día se deteriora un poco más

“Parábola”, la joya patrimonial que cada día se deteriora un poco más

Comentarios