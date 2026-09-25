Área de género de la UNT: Paula Moya reunió a las referentes de las 13 facultades

En medio de los cruces generados por el cambio de rango de la Secretaría de Género, Diversidades y Derechos Humanos, la nueva subsecretaria del área, María Paula Moya, se reunió el miércoles en el Rectorado con las referentes de género de las 13 facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El encuentro tuvo como objetivo conocer las particularidades de cada unidad académica y avanzar en estrategias de prevención, capacitación y convivencia universitaria.