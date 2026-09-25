Números de Oro: tras 20 años logró quedarse con $ 3,5 millones
Mariano Huerta Macchiarola, un “eterno” participante del juego, fue uno de los tres ganadores de la última semana de esta campaña de Números de Oro. Junto a Margarita Figueroa y Héctor Chaves, en total se repartieron un pozo total de $10,5 millones y le contaron a LA GACETA qué harán con el dinero obtenido.
Mariano Huerta Macchiarola estaba trabajando el martes por la mañana cuando se tomó unos minutos para revisar su tarjeta de los Números de Oro. Marcó los números, miró de nuevo y, antes de entusiasmarse, buscó una segunda opinión.
“Lo primero que hice fue mostrársela a mi esposa para que controlara si estaba bien marcado”, contó. Recién después llamó a las oficinas de LA GACETA para avisar lo que había encontrado. La confirmación terminó de despejar cualquier duda: era uno de los ganadores de la semana y se llevaba $3.500.000.
“Cuando me confirmaron que ganamos fue muy emocionante”, recordó en diálogo con LA GACETA. La alegría tuvo además un sabor especial. Mariano es comerciante y participa de los Números de Oro desde hace más de dos décadas. Comprar el diario es una costumbre que sostiene junto a su familia desde hace años y, aunque cada semana estaba la posibilidad de ganar, esta fue la primera vez que el premio llegó.
Por eso, cuando le preguntaron qué significaba finalmente haber ganado después de tanto tiempo, no dudó: “Es un premio a la perseverancia”.
Un viaje para descansar
Mariano vive con su esposa y sus dos hijos y ya tiene bastante claro qué quiere hacer: aprovecharlo para compartir tiempo con ellos. “Lo vamos a usar para hacer un viaje dentro de la Argentina con mi familia”, adelantó.
El destino todavía no está definido. Por ahora, lo importante es poder hacerse un espacio entre la rutina y el trabajo. “Todavía no sabemos a dónde ir, pero ya organizaremos para tomarnos un descanso”, dijo.
Mariano no fue el único que tuvo motivos para festejar esta semana. Otros dos lectores también acertaron los Números de Oro y recibieron $3.500.000 cada uno.
Mejorar la casa
Margarita Figueroa tiene 71 años, es jubilada y vive con su esposo, sus tres hijos y sus dos nietas. Hace muchos años que participa de los Números de Oro, pero esta es la primera vez que gana.
“Es una gran ayuda”, contó a LA GACETA sobre lo que significa recibir los $3.500.000, especialmente por su situación como jubilada. Ya tiene decidido el destino del dinero: quiere ponerse al día con algunas cuentas pendientes y aprovechar parte del premio para hacer mejoras en su casa.
El tercer ganador fue Héctor Norberto Chaves, de 64 años, empleado municipal y vecino de Alderetes. En su caso, no hubo demasiadas vueltas sobre qué hará con los $3.500.000: contó que tiene pensado usar el dinero para “pagar algunas deudas”.
Entre los tres se repartieron así el pozo de $10.500.000. Además, este viernes comienza una nueva campaña de Números de Oro, que se extenderá hasta marzo de 2027. El nuevo premio será de $4.000.000 y las tarjetas que tengan el sello de “usuario Tarjeta Sol” podrán duplicarlo y llevarse $8.000.000.