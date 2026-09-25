Números de Oro: tras 20 años logró quedarse con $ 3,5 millones

“Cuando me confirmaron que ganamos fue muy emocionante”, recordó en diálogo con LA GACETA. La alegría tuvo además un sabor especial. Mariano es comerciante y participa de los Números de Oro desde hace más de dos décadas. Comprar el diario es una costumbre que sostiene junto a su familia desde hace años y, aunque cada semana estaba la posibilidad de ganar, esta fue la primera vez que el premio llegó.