El Niño 2026: cuándo podría alcanzar su máxima intensidad y hasta cuándo podría durar

Resumen para apurados
- El fenómeno El Niño se fortalece en el Pacífico ecuatorial y alcanzará su pico este verano por el calentamiento de las aguas marinas, según advirtió el Instituto IRI.
- Con anomalías térmicas de hasta +3 °C y calor submarino acumulado, 22 modelos climáticos coinciden en que este evento podría situarse entre los más intensos registrados.
- Se prevé que las condiciones se extiendan hasta mediados de 2027, con un alto impacto meteorológico global y potenciales consecuencias sanitarias como brotes de dengue.
El fenómeno de El Niño 2026 continúa fortaleciéndose y podría ubicarse entre los episodios más intensos registrados. Las últimas proyecciones indican que el calentamiento del Pacífico ecuatorial seguirá durante los próximos meses, aunque todavía no es posible establecer una fecha exacta para su máxima intensidad.
La ventana en la que habitualmente estos fenómenos alcanzan su mayor desarrollo está cada vez más cerca. Los modelos coinciden en que el evento continuará con una intensidad “muy fuerte” durante el verano del hemisferio sur de 2026-2027 y podría prolongarse hasta los primeros meses de 2027.
Cuándo podría alcanzar su pico El Niño 2026
De acuerdo con el análisis publicado el 21 de septiembre por el International Research Institute for Climate and Society (IRI), de Columbia Climate School, los 22 modelos utilizados para elaborar el pronóstico coinciden en que El Niño continuará intensificándose.
Los registros históricos muestran que estos fenómenos suelen comenzar a desarrollarse entre abril y junio y alcanzar su máxima intensidad entre octubre y febrero. Por eso, las próximas semanas serán importantes para determinar cuándo se producirá el pico de este episodio.
Sin embargo, los especialistas todavía no pueden señalar una fecha concreta. Si bien existe coincidencia entre los modelos respecto del fortalecimiento, hay diferencias sobre el valor exacto que alcanzará el índice utilizado para medir la intensidad.
El indicador es el Niño 3.4, que registra la diferencia entre la temperatura superficial del mar y su promedio habitual en una zona determinada del Pacífico ecuatorial.
A mediados de septiembre, el valor semanal centrado en el 16 de septiembre alcanzó una anomalía de +3 °C, mientras que el promedio mensual de agosto había sido de +2,52 °C.
Estas cifras corresponden a la temperatura del agua en esa región del océano y no significan que la temperatura global haya aumentado tres grados.
El Niño podría estar entre los más fuertes registrados
El último informe del IRI señala que los 22 modelos pronostican condiciones de El Niño “muy fuerte” durante los períodos trimestrales comprendidos entre septiembre-noviembre de 2026 y diciembre de 2026-febrero de 2027.
Además, una mayoría de los modelos contempla valores que podrían alcanzar o superar los +3 °C durante la etapa de mayor intensidad.
Por ese motivo, el organismo advierte que el episodio podría ubicarse entre los El Niño más fuertes de los que se tenga registro, aunque su intensidad definitiva dependerá de la evolución de las temperaturas del Pacífico durante los próximos meses.
Otro elemento que sostiene esta previsión es el calor acumulado debajo de la superficie del océano. Los investigadores detectaron un importante reservorio de agua cálida en el Pacífico ecuatorial central y oriental, que podría contribuir a nuevos aumentos de la temperatura superficial si continúan las condiciones atmosféricas actuales.
Hasta cuándo duraría El Niño 2026
Las proyecciones también permiten estimar cuánto podría extenderse el fenómeno. El pronóstico asigna una probabilidad del 100% de continuidad de El Niño hasta febrero-abril de 2027. Después, esa probabilidad comienza a disminuir: alcanza el 90% para abril-junio de 2027 y el 61% para mayo-julio de 2027.
Estas cifras no significan que El Niño vaya a conservar su máxima intensidad durante todo ese período. Indican la probabilidad de que las condiciones características del fenómeno continúen presentes.
En términos históricos, los episodios de El Niño suelen extenderse durante nueve a doce meses, aunque algunos pueden prolongarse hasta dos años. Por ahora, los modelos analizados por el IRI apuntan a que el fenómeno continuará fortaleciéndose y permanecerá muy intenso durante los próximos meses.