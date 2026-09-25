Los afectos, el motor para el bienestar de los argentinos

“Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor” es el estribillo de un popular vals que, históricamente, ha definido los hábitos tradicionales de una persona. Más allá de las crisis y del paso de los años, estas tres cuestiones siguen vigentes y son los que se consideran como los “motores del bienestar personal”, donde la economía, acompañada por la salud física y mental se consolidan como las prioridades críticas de los argentinos. ¿De dónde surge esta base? Del Índice de Bienestar, el relevamiento elaborado por la Universidad de San Andrés (Udesa) y OSDE. Los argentinos podrán discutir de todo, pero hay algo que los une: el valor de los afectos. El nuevo Índice de Bienestar Udesa–OSDE revela que la familia y los amigos son factores centrales del bienestar. Se trata de una nueva edición del primer relevamiento del país que permite seguir mes a mes cómo evoluciona la percepción de la calidad de vida de los argentinos y qué emociones y hábitos cotidianos se asocian con ella.