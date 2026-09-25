Los afectos, el motor para el bienestar de los argentinos

“Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor” es el estribillo de un popular vals que, históricamente, ha definido los hábitos tradicionales de una persona. Más allá de las crisis y del paso de los años, estas tres cuestiones siguen vigentes y son los que se consideran como los “motores del bienestar personal”, donde la economía, acompañada por la salud física y mental se consolidan como las prioridades críticas de los argentinos. ¿De dónde surge esta base? Del Índice de Bienestar, el relevamiento elaborado por la Universidad de San Andrés (Udesa) y OSDE. Los argentinos podrán discutir de todo, pero hay algo que los une: el valor de los afectos. El nuevo Índice de Bienestar Udesa–OSDE revela que la familia y los amigos son factores centrales del bienestar. Se trata de una nueva edición del primer relevamiento del país que permite seguir mes a mes cómo evoluciona la percepción de la calidad de vida de los argentinos y qué emociones y hábitos cotidianos se asocian con ella.
Para elaborar el índice, los participantes convocados por el Laboratorio y Observatorio de Opinión Pública (LOOP) y por OSDE califican 10 dimensiones clave en una escala de 1 a 5 -donde 1 corresponde a “muy insatisfecho” y 5 a “muy satisfecho”-: la situación económica, la actividad laboral, las relaciones sociales, la convivencia familiar, la salud física, la salud mental, el tiempo libre, la vivienda, la formación y el sentido de propósito. El promedio de esas respuestas da origen al Índice, un termómetro de la percepción que tienen los argentinos sobre su bienestar.
El Índice de Bienestar general en septiembre se ubica en 3,34, mostrando una estabilidad casi perfecta en comparación con las mediciones de los meses anteriores. Sin embargo, al descomprimir este promedio nacional, surgen importantes disparidades. Cuando se analiza el indicador por nivel socioeconómico (NSE), se observa que el segmento ABC1 (alto poder adquisitivo) encabeza el bienestar con 3,74 puntos, mientras que las clases con menores ingresos (D1D2) caen al piso de 3,2. El bienestar aumenta de forma directamente proporcional a la edad. Los Boomers lideran el indicador con 3,66, en contraste con los Millennials, quienes registran el valor más bajo con 3,15 y concentran los mayores niveles de estrés e incertidumbre, dice el diagnóstico al que accedió LA GACETA. Contrariamente a lo que se piensa, las regiones Sur (3,65), NOA (3,44) y NEA (3,61) sostienen los niveles más altos de bienestar subjetiva, en tanto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,93)y el Gran Buenos Aires (3,32) registran los valores más bajos de la Argentina.
Los vínculos afectivos
¿Cuáles son los hábitos que más impulsan el bienestar? No reunirse nunca con amigos o familiares deprime el índice a 2,95, mientras que mantener encuentros dos a tres veces por semana impulsa el bienestar hasta 3,66. De hecho, los vínculos afectivos son los aspectos que generan mayor satisfacción general, sostiene el reporte. En cuanto a la alimentación saludable, existe un salto de 1,18 puntos de bienestar entre quienes perciben que tienen una alimentación muy saludable frente a quienes la consideran nada saludable.
Sobre el descanso e Impacto del Fin de Semana, el diagnóstico de Udesa puntualiza que el sueño condiciona fuertemente el indicador. Dormir menos de 6 horas los fines de semana hace caer el índice a su piso mínimo en esta categoría (2,77), mientras que dormir más de 8 horas lo eleva a 3,42. A su vez, la actividad física frecuente y el contacto continuo con el entorno natural elevan el bienestar de un rango de 2,92 -2,95 a valores entre 3,65 y 3,69.