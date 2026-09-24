A 214 años de la Batalla de Tucumán, Chahla reivindicó el orgullo de vivir en la tierra que defendió la libertad

En ese contexto, destacó la decisión del pueblo tucumano de involucrarse en la defensa de la causa libertadora. “Hubo hombres que salieron al encuentro de Belgrano y le dijeron que esta tierra estaba dispuesta a defenderse. Bernabé Aráoz movilizó recursos y hombres. El padre Pedro Miguel Aráoz recorrió nuestra campaña convocando voluntades. El Cabildo, los vecinos, las familias de la ciudad y la gente del campo comenzaron a hacer lo que podían con lo que tenían. Tucumán había decidido quedarse de pie”, relató.