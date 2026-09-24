A 214 años de la Batalla de Tucumán, Chahla reivindicó el orgullo de vivir en la tierra que defendió la libertad

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla encabezó este jueves en la Casa Belgraniana el acto por los 214 años de la Batalla de Tucumán, reivindicando la gesta histórica por la libertad.
- Durante el homenaje, se inauguró una biblioteca y salas interactivas restauradas con tecnología para recrear la resistencia de Manuel Belgrano y los vecinos en 1812.
- La puesta en valor busca potenciar el circuito turístico local, mientras dirigentes propusieron que el aniversario trascienda y se declare feriado nacional.
“Que nunca olvidemos la responsabilidad y el enorme orgullo de vivir en esta tierra que defendió la libertad antes de darle a la Argentina su independencia”. Con esa frase, la intendente Rossana Chahla cerró este jueves su discurso durante el acto oficial por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán, realizado en la Casa Belgraniana - Solar Histórico, ubicada en bulevar Bernabé Aráoz y Bolívar.
La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, autoridades provinciales y municipales, legisladores, concejales, funcionarios, representantes de instituciones, agrupaciones gauchas y vecinos.
La jornada incluyó, además, la inauguración de una nueva biblioteca y la presentación de una muestra museográfica renovada, con tecnología incorporada en dos salas.
Una Casa Belgraniana renovada
Antes del acto protocolar, Chahla y las autoridades recorrieron las instalaciones para conocer las mejoras ejecutadas en el edificio.
La Casa Belgraniana se encuentra en la zona conocida como Campo de las Carreras, donde se libró la batalla del 24 de septiembre de 1812. El espacio recrea la vivienda en la que Belgrano residió entre 1816 y 1820 y fue reconstruido con su tamaño original, techos de paja y materiales similares a los de la época.
Los trabajos realizados por el Municipio incluyeron la reparación de techos, pintura, mejoras en puertas y ventanas, la modificación del guion museográfico y la incorporación de tecnología en dos salas.
También se habilitó una biblioteca en el edificio nuevo del complejo, con un sector destinado a los niños. La inauguración formal se realizó mediante el descubrimiento de una placa institucional.
Durante la recorrida, la intendente estuvo acompañada por la subsecretaria de Cultura, Ana Lía Carbonell; la directora de Museos, Cecilia Guerra; y el subdirector de la Casa Belgraniana, Jerónimo Sáenz Landaburu.
Tecnología para acercar la historia
Chahla destacó la incorporación de herramientas interactivas para acercar a los visitantes a la figura de Manuel Belgrano y a los acontecimientos de 1812.
“Estamos orgullosos de presentar ahora el nuevo plan de valorización y puesta en valor de nuestro Museo Casa Belgraniana, con un espacio interactivo de inteligencia artificial para recordar toda la historia”, señaló.
La propuesta permite conocer el relato de la Batalla de Tucumán y aspectos personales del prócer. “Para que nos cuente Belgrano de manera directa, a través de un libro, la batalla y también, en forma directa, su vida personal, desde lo humano”, explicó.
La jefa municipal remarcó que la biblioteca estará abierta mañana y tarde para jóvenes, niños, adolescentes, adultos mayores y todo aquel que quiera acercarse a estudiar la historia. “Están todos los libros en un lugar muy lindo, muy acogedor”, expresó.
El espacio también ofrece experiencias vinculadas con las costumbres de la época, como la posibilidad de escribir con pluma.
“Tucumán sostuvo con coraje la posibilidad de ser libres”
Durante el acto central, la intendente recordó que el Ejército del Norte llegó a Tucumán luego de retroceder desde Jujuy, perseguido por las fuerzas realistas y con instrucciones de continuar hacia Córdoba.
En ese contexto, destacó la decisión del pueblo tucumano de involucrarse en la defensa de la causa libertadora. “Hubo hombres que salieron al encuentro de Belgrano y le dijeron que esta tierra estaba dispuesta a defenderse. Bernabé Aráoz movilizó recursos y hombres. El padre Pedro Miguel Aráoz recorrió nuestra campaña convocando voluntades. El Cabildo, los vecinos, las familias de la ciudad y la gente del campo comenzaron a hacer lo que podían con lo que tenían. Tucumán había decidido quedarse de pie”, relató.
También reivindicó a “Los Decididos de Tucumán”, los patriotas que se sumaron a la defensa de la patria naciente. “Eran hombres de esta tierra que habían tomado una decisión: frente al miedo, quedarse; frente a la incertidumbre, defender”, sostuvo.
Chahla vinculó aquella gesta con la devoción a Nuestra Señora de la Merced y recordó que Belgrano entregó su bastón de mando a la Virgen luego de la victoria.
Además, relacionó la batalla de 1812 con la Declaración de la Independencia de 1816. “Tucumán sostuvo con coraje la posibilidad de ser libres y después recibió en su propia casa a los hombres que se animaron a declararlo ante el mundo. Ahí está una parte profunda de lo que significa ser la Cuna de la Independencia”, afirmó.
La intendente trasladó ese legado al presente y señaló que defender Tucumán también implica comprometerse con la escuela, el trabajo, los comercios, las profesiones y el cuidado de los barrios.
“Quienes tenemos responsabilidades públicas cargamos además con una obligación especial: comprender que administrar una ciudad que ocupa un lugar extraordinario en la historia argentina y trabajar todos los días para estar a la altura de esas circunstancias”, agregó.
Acevedo pidió revalorizar el papel histórico de Tucumán
El vicegobernador Miguel Acevedo felicitó al Municipio por la puesta en valor de la Casa Belgraniana y destacó el potencial turístico del patrimonio histórico provincial.
“Ya puede venir cualquier persona del país y entender que en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, tenemos un circuito turístico que es historia. No solo es la Casa Histórica: ahí se declaró la Independencia, pero acá en La Ciudadela se defendió la libertad”, sostuvo.
Consideró que la recuperación de estos espacios puede contribuir al desarrollo turístico y económico de la zona. También vinculó la conmemoración con los reclamos actuales del Norte argentino.
“Esa batalla todavía hoy la damos los tucumanos reclamando y pidiendo lo que a Tucumán le corresponde. La da el Norte Argentino pidiendo lo que al Norte Argentino le corresponde”, afirmó.
Juri propuso que la fecha sea feriado nacional
El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, calificó a la Batalla de Tucumán como un hecho determinante en el camino hacia la Independencia y planteó que su conmemoración trascienda el ámbito provincial.
“Este día, que es feriado provincial, definitivamente debería ser un feriado nacional, porque realmente la Nación Argentina, el pueblo argentino, le debe al general Belgrano y a nuestros gloriosos tucumanos el haber defendido la patria”, manifestó.
“Hoy más que nunca la patria necesita de todos”, agregó.
Por su parte, la directora de Museos, Cecilia Guerra, destacó la figura de Belgrano y el aporte de los tucumanos a la batalla. “Los tucumanos aportaron cuanto tenían: dinero, ganado, armas improvisadas, caballos y, sobre todo, su propia vida. El pueblo transformó una retirada en un bastión”, expresó.
También señaló que la victoria detuvo el avance realista y preservó el territorio para la causa revolucionaria y la independencia.
La ceremonia concluyó con la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de la Banda de Música Municipal y una presentación del Ballet “El Payucano”, que evocó la historia, la cultura y la identidad tucumana.