SociedadActualidad Propuesta del Archivo Histórico: “Mientras tanto, ¿qué pasaba en Tucumán?” La pregunta es la que motivó a sus impulsoras y es uno de los ejes de “La Casa: Geometría y Latido”, una muestra de historia y arquitectura. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL CASAS. Una de las piezas en la muestra “La Casa: Geometría y Latido”, de Leonor Asar junto con la investigación de Gabriela Lupiañez, historiadora. Por María del Carmen Garzón Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánMuseo Casa Histórica de la IndependenciaArchivo Histórico de la Provincia Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Tucumán fue la capital de la prensa nacional durante la última semana, donde se debatió sobre el futuro del periodismo Sexualmente hablando: corazón roto, más que una metáfora para hablar de dolor emocional José Claudio Escribano: “El periodismo exige verificar, contrastar y comparar” Encuentran el trapiche que revolucionó la industria azucarera Lo más popular El estrés materno forjará la personalidad de vida La era de la inmediatez genera una humanidad más enferma por la impaciencia Los vehículos para discapacitados también se adaptan a todos Ocho puntos si querés aislarte de todo en alguna parte del mundo La sustentabilidad comienza a formar parte de las decisiones operativas en el transporte de cargas Ranking notas premium Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa Recuerdos fotográficos: 1984. Canto masivo de 1.500 chicos con Leda Valladares y León Gieco en El Cadillal