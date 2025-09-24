“Para mí esto es patria”: La Ciudadela recordó la Batalla de Tucumán con una emotiva caminata
Por las calles del barrio sonaron bombos, murgas y canciones patrias. La comunidad volvió a reeditar una tradición de más de 100 años con la Caminata Histórica, que unió al Club San Martín con la Casa Belgraniana.
DESFILE. Hubo una multitudinaria participación en la caminata, que se espera crezca año a año. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
