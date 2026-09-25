Monseñor Carlos Sánchez: “Presentemos batalla contra el egoísmo”

El arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, pronunció ayer la homilía en la iglesia Catedral, con motivo de conmemorarse los 214 años de la Batalla de Tucumán y el Día de la Virgen de la Merced, Virgen generala del Ejército argentino y patrona de Tucumán. Su mensaje giró en torno de un lema: “Con María de la Merced, abracemos a todos”. “Este año pastoral nos hemos propuesto vivir el valor de la cercanía”, señaló Sánchez. Recordó que la Virgen acompaña a los tucumanos desde la fundación de la ciudad, en Ibatín, en 1565, incluyendo su traslado, en 1685. “Acompañó al pueblo tucumano y al Ejército del Norte, junto a Manuel Belgrano, en la Batalla de Tucumán”, afirmó.
El arzobispo citó la carta de San Pablo a los Gálatas. “La manera de vivir en libertad es vivir en el amor, el servicio y la entrega de la vida por el otro”, subrayó. En palabras de Sánchez, María enseña que, a la manera de Jesús, hay que abrazar a todos. “Ser cercanos a cada hermano, especialmente a todo hombre o mujer que sufre, al que está cautivo por el dolor, el sinsentido, la angustia, la desesperación, la violencia, la pobreza, la adicción o el abandono”, agregó.
“Dejándonos conducir por el Espíritu de Dios, vamos a presentar batalla contra el egoísmo, la ambición, la agresión, la envidia, el libertinaje, la superstición y la discordia”, planteó. Sánchez exhortó a los fieles: “Que de esta fiesta de la Virgen salgamos con el compromiso de abrazar a todos: al que está solo, al que se siente solo y abandonado, al que ha perdido la alegría y la esperanza, al que ha perdido el sentido de la vida”. También resaltó: “Tengamos un especial cuidado y cercanía con los niños, adolescentes, jóvenes, ancianos y enfermos; entreguémosles el abrazo del amor hecho concreto en la posibilidad de comer todos los días, en la paz y el amor del hogar, en el trabajo o en los remedios que les hacen falta”.
Casa por casa
Pidió que la Iglesia tucumana continúe abrazando a todos mediante las comunidades parroquiales y educativas, de Cáritas y de las pastorales de Salud, de Adicciones y Carcelaria. La misión mariana casa por casa, con la visita de las imágenes de la Virgen a distintos lugares e instituciones, es además una preparación para recibir la visita del papa León XIV a la Argentina (del 8 al 11 de noviembre). El lema de la visita es: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. “Dejémonos abrazar por Jesús y María y, llenos de su misericordia redentora, contagiemos ese amor a los demás, abrazando a todos”, invitó el arzobispo.