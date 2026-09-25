Monseñor Carlos Sánchez: “Presentemos batalla contra el egoísmo”

“Dejándonos conducir por el Espíritu de Dios, vamos a presentar batalla contra el egoísmo, la ambición, la agresión, la envidia, el libertinaje, la superstición y la discordia”, planteó. Sánchez exhortó a los fieles: “Que de esta fiesta de la Virgen salgamos con el compromiso de abrazar a todos: al que está solo, al que se siente solo y abandonado, al que ha perdido la alegría y la esperanza, al que ha perdido el sentido de la vida”. También resaltó: “Tengamos un especial cuidado y cercanía con los niños, adolescentes, jóvenes, ancianos y enfermos; entreguémosles el abrazo del amor hecho concreto en la posibilidad de comer todos los días, en la paz y el amor del hogar, en el trabajo o en los remedios que les hacen falta”.