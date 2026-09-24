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Tucumán honra a la Virgen de la Merced y recuerda la batalla que marcó su historia

La celebración de hoy incluyó misas, una procesión y el acto por el aniversario de la Batalla de Tucumán.

PROCESIÓN. Tucumán honra a la Virgen de la Merced y recuerda la batalla que marcó su historia.
PROCESIÓN. Tucumán honra a la Virgen de la Merced y recuerda la batalla que marcó su historia. FOTOS LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

Tucumán conmemora por estos días dos acontecimientos profundamente ligados a su identidad: la Batalla de Tucumán, librada el 24 de septiembre de 1812, y la festividad de la Virgen de la Merced, Generala y patrona de la provincia.

Los festejos en honor a la Virgen comenzaron el 15 de septiembre y tienen este jueves 25 su jornada central, con actividades religiosas en la Basílica de la Merced y distintos espacios públicos de San Miguel de Tucumán.

Tucumán honra a la Virgen de la Merced y recuerda la batalla que marcó su historia

La celebración comenzó a la medianoche, con el saludo a la Virgen y un homenaje de los gauchos. Durante la mañana se oficiaron misas a las 6, 7, 8 y 9.

A las 11 tuvo lugar la ceremonia religiosa central, dedicada especialmente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Al mediodía estaba previsto el traslado de la imagen de la Madre al Colegio Hermanas Esclavas.

Tucumán honra a la Virgen de la Merced y recuerda la batalla que marcó su historia

Las actividades continuaron por la tarde con una agenda que combinó la conmemoración patriótica y la devoción mariana. La jornada concluirá con el traslado final de la imagen de la Virgen y la misa del Peregrino en la Basílica de la Merced.

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