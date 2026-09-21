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LA GACETA transmitirá en vivo el GP Batalla de Tucumán, con una cobertura especial desde el Hipódromo

Este jueves, de 16.30 a 19.30, el diario realizará un streaming especial para vivir toda la jornada hípica.

ESPECTÁCULO DE PRIMER NIVEL. El GP Batalla de Tucumán está entre las mejores carreras del turf nacional.
ESPECTÁCULO DE PRIMER NIVEL. El GP Batalla de Tucumán está entre las mejores carreras del turf nacional.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmitirá en vivo el Gran Premio Batalla de Tucumán este jueves desde el Hipódromo local, para difundir una cita clave del turf nacional.
  • La emisión irá de 16:30 a 19:30 por web y YouTube, con un equipo periodístico que cubrirá las carreras principales y notas a jockeys de Buenos Aires y Brasil.
  • La cobertura integral consolida al evento en la agenda deportiva provincial y amplía el alcance de la hípica regional hacia nuevas audiencias digitales.
Resumen generado con IA

Este jueves, la pasión por el turf tendrá una cita especial en LA GACETA. El diario realizará un streaming en vivo dedicado al Gran Premio Batalla de Tucumán, con una transmisión que permitirá seguir de cerca una de las jornadas más importantes del calendario hípico de la provincia y del país.

La cobertura se podrá seguir de 16.30 a 19.30 a través de www.lagaceta.com.ar y del canal de YouTube de nuestro diario, con una propuesta que combinará la transmisión de las carreras, el análisis de la jornada y el contacto con sus principales protagonistas.

El equipo estará integrado por Carlos Chirino, Alejandra Casas Cau, Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada y acercarán todos los detalles de una competencia que vuelve a reunir a figuras destacadas del turf.

Además del GP Batalla de Tucumán, durante el streaming se podrán seguir en vivo los dos Clásicos correspondientes a las Carreras de las Estrellas, y el resto de la programación, para ofrecer una cobertura integral de la jornada.

La transmisión también tendrá como protagonistas a quienes hacen posible y viven desde adentro el gran espectáculo del turf. Habrá entrevistas y notas con jockeys, entrenadores, propietarios, organizadores y otras figuras vinculadas a las carreras. Entre los protagonistas estarán jockeys que llegarán especialmente desde Buenos Aires y Brasil para participar de la jornada.

Así, LA GACETA propone vivir el GP Batalla de Tucumán de una manera diferente: con las carreras en vivo, las voces de sus protagonistas y todo lo que ocurra alrededor de una jornada que ya forma parte de la agenda deportiva de Tucumán.

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