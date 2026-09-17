"Atendiendo a los kukas mentirosos": Milei volvió a hablar sobre el oro del Banco Central

Resumen para apurados
- Javier Milei respaldó al oficialismo en el Senado ante las acusaciones del kirchnerismo sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central enviadas al exterior.
- La oposición sospecha que los lingotes fueron a Londres y corren riesgo de embargo, mientras que el BCRA sostiene que se enviaron a Suiza para optimizar su calidad y liquidez.
- La controversia eleva la tensión política en el Congreso, donde legisladores opositores insisten en citar a las autoridades del BCRA para transparentar el manejo de activos.
La polémica por el destino de las reservas de oro del Banco Central volvió a escalar. Esta vez, el presidente Javier Milei se sumó al debate con un mensaje publicado en X, en el que respaldó una intervención del senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde durante una sesión del Senado.
El mandatario compartió un recorte de la exposición del legislador y escribió: “Monteverde atendiendo a los kukas mentirosos. Capítulo ‘el oro del BCRA’ del libro ‘Mentiras kukas para operar a un gobierno opositor’. El socialismo del Siglo XXI es la misma basura no importa el lugar del mundo. CIAO!!”.
El intercambio se produjo después de la polémica que se generó en una comisión del Senado, cuando la semana pasada Santiago Bausili, presidente del Banco Central, concurrió para defender el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la entidad. Durante esa reunión, Bausili protagonizó un fuerte cruce con la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien cuestionó el destino de parte de las reservas de oro.
Monteverde hizo uso de una cuestión de privilegio contra Di Tullio y otros legisladores por “la fábula y el manto de sospecha que se pretende tender sobre el manejo de las reservas y sobre la conducción del Banco Central”.
El senador sostuvo que, según lo explicado por Bausili, las reservas de oro se encuentran distribuidas entre la bóveda del Banco Central y el Banco de Basilea. Afirmó, además, que esa entidad no tiene una sucursal en Londres.
“Si desconfían, traigan alguna prueba. Dicen que está en Londres el oro: bueno, demuéstrenlo. No hay por qué desconfiar de la palabra de quien tiene autoridad para hacer el manejo de las reservas”, afirmó Monteverde.
En ese sentido, señaló que cualquier senador puede acceder al expediente relacionado con el manejo de las reservas, siempre que firme el correspondiente compromiso de confidencialidad. “No está oculto”, remarcó.
El legislador también recordó que las operaciones realizadas con el oro durante la actual gestión del Banco Central son movimientos similares a los efectuados en 2011, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
El pedido de información y la AGN
Monteverde también cuestionó que se hablara de un supuesto pedido de acceso a la información pública que, según afirmó, no existe. Durante su exposición, leyó una comunicación de la Auditoría General de la Nación (AGN) dirigida a Di Tullio.
Según ese documento, los estados contables del BCRA correspondientes a 2023 y 2024 fueron aprobados, mientras que los del año pasado todavía se encuentran en proceso de análisis.
Respecto de la trazabilidad de las reservas de oro del Estado nacional colocadas en el extranjero, la comunicación señala: “Se informa que el BCRA ha cumplimentado con la entrega total de la información requerida por esta Auditoría General de la Nación para realizar dicha evaluación específica”.
“Estamos asistiendo a puro fulbito para la tribuna”, sostuvo Monteverde. Y agregó: “No sigamos con la ficción de dónde están, si se las llevaron, si los ingleses las tienen. Les cuento: no hay vínculo contractual alguno con el Banco de Inglaterra y el Banco Central”.
Finalmente, pidió “que se deje de desinformar a la sociedad y de atemorizar con cosas, con ficción. Basta de ficción”.
Qué había explicado Bausili sobre el oro
Días atrás, Bausili había comparecido ante el Senado y explicado por primera vez qué ocurrió con el oro que se encontraba en las bóvedas del Banco Central.
Según su relato, a principios de 2024 la entidad decidió trasladar parte de los lingotes al Bank for International Settlements (BIS), en Suiza. La operación, explicó, se realizó aprovechando una “ventana de oportunidad” para convertir barras de menor calidad en otras de mayor liquidez y aceptación en el mercado.
Bausili aseguró que todos los movimientos están documentados y auditados por la AGN y por la firma PricewaterhouseCoopers. También explicó que la información no fue difundida en tiempo real para evitar exponer la estrategia de administración de las reservas ante operadores del mercado.
La exposición del titular del BCRA se produjo en el marco de la defensa del proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la entidad. La iniciativa busca concentrar el mandato del Banco Central en la estabilidad monetaria y eliminar los mecanismos de financiamiento al Tesoro.
Cinco días después de esa presentación, los senadores peronistas Juliana Di Tullio y Martín Soria solicitaron de manera urgente la citación de Bausili ante las comisiones del Senado para que brinde detalles sobre el traslado de las 13 toneladas de oro al exterior durante 2024.
Los legisladores reclamaron información sobre las fechas de las operaciones, las empresas de transporte involucradas, el lugar exacto donde fueron depositados los lingotes, los riesgos de un eventual embargo por parte de acreedores extranjeros y los motivos por los cuales los estados contables de 2024 y 2025 no precisaron la ubicación ni los riesgos asociados a la operación.
Di Tullio, además, cuestionó directamente la versión brindada por Bausili. La senadora afirmó que el oro no se encuentra en Suiza sino en el Bank of England, en Londres, y acusó al funcionario de haber mentido ante el Senado.
Por su parte, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, también contradijo a Bausili. Según señaló, la auditoría sobre el movimiento del oro todavía no fue realizada debido a que el Banco Central se negó a entregar la información necesaria.