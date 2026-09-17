"Atendiendo a los kukas mentirosos": Milei volvió a hablar sobre el oro del Banco Central

El intercambio se produjo después de la polémica que se generó en una comisión del Senado, cuando la semana pasada Santiago Bausili, presidente del Banco Central, concurrió para defender el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la entidad. Durante esa reunión, Bausili protagonizó un fuerte cruce con la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien cuestionó el destino de parte de las reservas de oro.