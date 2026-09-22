El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita de León XIV

El Gobierno confirmó este martes que decretará un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre por la llegada del papa León XIV a la Argentina. Además, la medida se repetirá el martes y el miércoles, aunque en esos casos estará acotada a los distritos donde estará el Sumo Pontífice.
La confirmación estuvo a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de un encuentro realizado en la sede de su cartera junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las distintas jurisdicciones involucradas en la visita.
“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, explicó la funcionaria.
La visita del papa León XIV a la Argentina
León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, luego de finalizar su paso por Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Será una visita con una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros pastorales y reuniones institucionales.
El Papa tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján y celebrará cuatro misas durante su estadía.
León XIV partirá desde Montevideo a las 15.30 y llegará aproximadamente una hora después al Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la ceremonia oficial de acogida. Su primera actividad en territorio argentino será una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.
Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida y mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei.
La jornada continuará en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Lunes 9
El lunes tendrá un perfil principalmente pastoral. León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución.
Más tarde presidirá una misa en el Monumento de los Españoles, una de las principales celebraciones abiertas de la visita.
Por la tarde participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Luego se reunirá con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
El día terminará en la Catedral Metropolitana, donde celebrará las Vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales de todo el país.
Martes 10
El martes será el turno de Córdoba, única escala del Papa fuera del área metropolitana bonaerense durante su permanencia en Argentina.
León XIV llegará por la mañana al aeropuerto Ambrosio Taravella y presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. La celebración reunirá a fieles de distintas provincias del centro del país.
Por la tarde tendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.
Luego regresará a Buenos Aires, donde encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La convocatoria reunirá a jóvenes de distintas provincias en una jornada de oración, testimonios y envío misionero.
Miércoles 11
La última jornada comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde el Papa se encontrará con personas privadas de la libertad.
Después viajará a Luján para presidir la misa en la plaza de la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján. Será la celebración de cierre de su visita a la Argentina.
Tras la misa, León XIV regresará al aeropuerto internacional Ministro Pistarini. El vuelo hacia Lima está previsto para las 14, con lo que continuará su viaje apostólico por América del Sur.
Esta visita tendrá además un significado particular ya que el estadounidense llegará a la Argentina, tierra natal de su antecesor, el papa Francisco, quien murió en abril de 2025 sin haber regresado al país durante sus 12 años de pontificado. El propio Vaticano señaló esa particularidad al anunciar el viaje.
La relación entre ambos pontificados también apareció en las primeras palabras públicas de León XIV como Papa. Al asomarse al balcón de la Basílica de San Pedro, recordó al argentino y dijo que todavía podía escucharse “la voz débil pero siempre valiente” de quien había sido su antecesor. “¡Gracias, papa Francisco!”, expresó entonces. Un año después, León XIV volvió a destacar su legado y agradeció a Dios por “el gran regalo de la vida de Francisco” para la Iglesia y para el mundo.