Santilli: “Quiero que Milei sea el primer presidente no peronista o no kirchnerista en ser reelecto”

“La Unión Europea fue un proceso de paz originado porque tuvieron dos epicentros de guerras mundiales en Europa...Es Alemania y Francia que siempre arrancaron disputas complicadas…Ese proceso de paz se convirtió en una unión aduanera, en una moneda común que hizo que una España o Italia que tenían un poquito de emisión, un poquito de impuestos…Digo poquito para ser suave…O extremos como el de Grecia…Entraron en un corset que les impidiera volver a sus historias”, planteó el ministro coordinador.