Santilli: “Quiero que Milei sea el primer presidente no peronista o no kirchnerista en ser reelecto”

Resumen para apurados
- En el foro DyD, el jefe de Gabinete Diego Santilli apoyó la reelección de Javier Milei en 2027 para consolidar el rumbo económico y evitar cambios bruscos en el país.
- Santilli comparó la situación con la integración de la Unión Europea y destacó el respaldo legislativo del PRO a La Libertad Avanza tras las elecciones de medio término.
- El funcionario planteó la necesidad de ampliar las alianzas políticas oficialistas para consolidar las reformas estructurales e impulsar el crecimiento sostenido del país.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, expresó su deseo de que el presidente Javier Milei sea reelecto en 2027 y sostuvo que la continuidad del actual rumbo político y económico es necesaria para que la Argentina pueda sostener un proceso de crecimiento durante las próximas décadas.
Durante su participación en la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo (DyD), organizado por el diario Clarín, el funcionario nacional planteó que el país necesita evitar los cambios bruscos de orientación política que, según consideró, se repitieron a lo largo de la historia reciente. “Solemos ir cuatro años para un lado y después cuatro, ocho o doce para otro. Eso nos hace mucho daño como país”, sentenció.
En ese marco, Santilli fue contundente al referirse a una eventual reelección de Milei en 2027: “Si me preguntan a mí, yo quiero que Javier Milei sea el primer presidente no peronista o no kirchnerista de la era democrática, de esta joven democracia argentina, en ser reelecto”.
El jefe de Gabinete explicó que su postura no responde solamente a una cuestión personal, sino a su visión sobre el rumbo que debería mantener el país y su inserción internacional.
“¿Por qué? No solo por una relación personal o una visión personal, sino por la visión del país hacia donde estamos yendo y el contexto de la Argentina en el mundo. Y eso nos va a permitir crecer 20, 30 o 40 años consecutivos”, argumentó.
La comparación de Santilli con la Unión Europea
Para fundamentar su posición, Santilli tomó como referencia el proceso de integración europea. El funcionario sostuvo que países como Italia, España, Grecia y Portugal atravesaron problemas similares a los que enfrenta la Argentina, pero que la creación de la Unión Europea permitió establecer reglas comunes y limitar los cambios de rumbo.
“La Unión Europea fue un proceso de paz originado porque tuvieron dos epicentros de guerras mundiales en Europa...Es Alemania y Francia que siempre arrancaron disputas complicadas…Ese proceso de paz se convirtió en una unión aduanera, en una moneda común que hizo que una España o Italia que tenían un poquito de emisión, un poquito de impuestos…Digo poquito para ser suave…O extremos como el de Grecia…Entraron en un corset que les impidiera volver a sus historias”, planteó el ministro coordinador.
A partir de esa comparación, defendió la continuidad del programa económico impulsado por el Gobierno y consideró que el actual proceso debe prolongarse durante otro mandato.
“Creo que esta visión tiene que perdurar otro periodo más porque marca un camino de la Argentina”, subrayó.
El acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO
Durante el encuentro, Santilli también se refirió a la estrategia electoral que La Libertad Avanza (LLA) desplegará de cara a los comicios del año próximo y al vínculo con el PRO.
“El año pasado nos decían que éramos Los Ángeles Lakers, porque un poquito amarillo, un poquito violeta. Íbamos en ese camino en 2025 en algún distrito. Con Cristian (Ritondo) trabajamos mucho eso”, indicó.
El funcionario calificó como “muy bueno” y “muy positivo” el resultado obtenido en las elecciones legislativas de 2025, aunque advirtió que el oficialismo deberá “ampliar y profundizar” los acuerdos de cara a los próximos comicios.
“¿Qué significa ampliar y profundizar? Vamos a elecciones ejecutivas con un concepto hoy: el gobierno tiene ‘block power’. Cuando asumió tenía el 10% de los senadores y 14% de los diputados. Si no hubiera sido por el trabajo que el trabajo que hizo Cristian Ritondo y el PRO, que acompañó inquebrantablemente durante estos dos primeros años, no hubieran podido salir adelante. Y por muchos gobernadores que también ayudaron”, enfatizó.
Santilli explicó que el resultado de las elecciones de medio término permitió al oficialismo mejorar su capacidad de acción dentro del Congreso, aunque consideró que todavía no es suficiente para concretar todas las transformaciones que pretende impulsar el Gobierno.
“Lo que logró la elección de medio término es ‘block power’. Vos hoy tenés en las cámaras lo que el mundo de las inversiones te dice ‘¿van a poder parar medidas que son extremas y que nos hacen mucho daño a los argentinos?’. Bueno, ahora sí pero no alcanza para llevar las transformaciones adelante”.
Por ese motivo, planteó la necesidad de fortalecer el espacio oficialista y ampliar los acuerdos con otras fuerzas. “Si bien fue un gran proceso, ahora tenemos que profundizar y eso significa: consolidar, ampliar nuestra matriz de acuerdos, consolidando también el partido del Presidente”, resaltó el jefe de Gabinete.
Finalmente, Santilli proyectó un escenario electoral favorable para La Libertad Avanza y sus aliados. “El partido del Presidente, con la ampliación con nuestros socios y aliados estratégicos, va a llevarnos a tener una elección contundente el año que viene, muy positiva, donde se ganarán muchas provincias, se consolidarán otras que están. Y, sobre todo, las que están llevando un camino muy importante para la Argentina, que puedan seguir haciéndolo”.