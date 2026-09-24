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“Ganas seguro que hay de estar acá”: Scaloni mantiene la incógnita sobre su continuidad en la selección argentina

El entrenador habló en Ezeiza sobre su futuro, la despedida de Lionel Messi y el recambio en la convocatoria para la próxima fecha FIFA.

INTRIGA. Lionel Scaloni habló en Ezeiza sobre su continuidad al frente de la selección argentina y aseguró que todavía debe reunirse con Claudio Tapia.
INTRIGA. Lionel Scaloni habló en Ezeiza sobre su continuidad al frente de la selección argentina y aseguró que todavía debe reunirse con Claudio Tapia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni mantuvo en Ezeiza la incógnita sobre su continuidad como DT de la Selección argentina, al señalar que debe reunirse con Claudio Tapia para definir su futuro.
  • La incertidumbre comenzó tras la final perdida ante España, lo que llevó al técnico a reflexionar sobre su ciclo luego de semanas de silencio previas a la fecha FIFA.
  • La cumbre con el presidente de la AFA será clave para determinar la permanencia del DT y planificar la renovación del plantel de cara a la inminente despedida de Lionel Messi.
Resumen generado con IA

Después de varias semanas de silencio, Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente y se refirió al tema que quedó instalado desde la final perdida ante España: su continuidad al frente de la selección argentina. El entrenador habló en Ezeiza, al término de la práctica del plantel, y dejó en claro que todavía no hubo una definición, aunque también expresó su intención de continuar al frente del equipo.

“Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar, lo haremos, por ahora sigue todo igual”, explicó Scaloni. El DT reconoció que el golpe de aquella derrota fue importante y que, después de un torneo de esa magnitud, es natural revisar decisiones y pensar en lo que viene.

“Pero siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar. A partir de ahí habrá que sentarse a hablar con el presidente. Por ahora está todo como antes y trabajamos para estos partidos”, aseguró. En ese sentido, el entrenador dejó abierta la posibilidad de continuar, aunque aclaró que todavía debe conversar con Claudio Tapia antes de avanzar.

“Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas”, agregó Scaloni. De esta manera, la continuidad del entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 continúa sin una confirmación oficial, a la espera de la reunión con el titular de la AFA.

El rol de Scaloni en la despedida de Messi

Además de hablar sobre su futuro, Scaloni se refirió a la despedida que Lionel Messi tendrá con la selección argentina. El entrenador explicó que participó para que el capitán pudiera concretar ese homenaje ante su público. “Un jugador así merece esto, yo puse mi granito de arena porque deseo estar en su despedida. Y como no sé si más adelante estaré, hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido”, sostuvo.

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