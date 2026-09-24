“Ganas seguro que hay de estar acá”: Scaloni mantiene la incógnita sobre su continuidad en la selección argentina

El rol de Scaloni en la despedida de Messi

Además de hablar sobre su futuro, Scaloni se refirió a la despedida que Lionel Messi tendrá con la selección argentina. El entrenador explicó que participó para que el capitán pudiera concretar ese homenaje ante su público. “Un jugador así merece esto, yo puse mi granito de arena porque deseo estar en su despedida. Y como no sé si más adelante estaré, hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido”, sostuvo.