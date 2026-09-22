Argentina-Bolivia en Córdoba: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

Resumen para apurados
- La Selección argentina habilitó la venta de entradas para enfrentar a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, en su regreso al país tras el Mundial.
- Los boletos se adquieren por Deportick desde $90.000 hasta $170.000, con casi total agotamiento tras el subcampeonato en el Mundial 2026.
- Este duelo abrirá una serie de amistosos que cerrará en Buenos Aires ante Benín, donde está programada la despedida de Lionel Messi de la Selección.
La selección argentina volverá a jugar ante su público después del subcampeonato en el Mundial 2026. Su primer compromiso será frente a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y las entradas salieron a la venta.
La compra se realiza a través de Deportick. Para acceder hay que registrarse en la plataforma y cada usuario puede adquirir hasta cuatro entradas generales. Los precios anunciados para el partido son de $90.000 para la popular, $25.000 para menores de hasta 10 años, $140.000 para la platea Gasparini y $170.000 para la platea Ardiles.
La demanda redujo rápidamente las opciones disponibles: según la información difundida este lunes, solo quedaban algunas ubicaciones en la platea Ardiles. Como la disponibilidad puede cambiar durante la venta, conviene consultar los sectores habilitados directamente en la plataforma antes de iniciar la compra.
El encuentro ante Bolivia abrirá una serie de tres amistosos para el equipo de Lionel Scaloni. Luego, Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires y cerrará la fecha internacional el 6 de octubre contra Benín en el estadio Monumental. Ese último partido está previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección; el capitán no estará ante Bolivia.
La venta de entradas para el partido ante Benín, previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección, comienza hoy a las 18 a través de Deportick. Los precios van de $90.000 para la popular a $480.000 para la platea media San Martín y Belgrano. Los menores a partir de los tres años deberán pagar la platea completa. Las personas con discapacidad tendrán que gestionar y retirar su entrada con anticipación: no podrán ingresar el día del partido sin ese trámite.
Por ahora, la venta abierta corresponde al partido de Córdoba. Allí comenzará el regreso de la Selección a las canchas tras el Mundial, antes de los dos encuentros programados en Buenos Aires.