Argentina-Bolivia en Córdoba: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

La venta de entradas para el partido ante Benín, previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección, comienza hoy a las 18 a través de Deportick. Los precios van de $90.000 para la popular a $480.000 para la platea media San Martín y Belgrano. Los menores a partir de los tres años deberán pagar la platea completa. Las personas con discapacidad tendrán que gestionar y retirar su entrada con anticipación: no podrán ingresar el día del partido sin ese trámite.