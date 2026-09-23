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Argentina venció agónicamente a Perú y jugará por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

El equipo dirigido por Diego Placente consiguió el triunfo en la última jugada del partido y se clasificó a la final de Santa Fe 2026. La Albiceleste dominó buena parte del encuentro, pero debió esperar hasta el cierre para quebrar la resistencia peruana.

ILUSIONADOS. Argentina se clasificó para la final de los Juegos Suramericanos.
ILUSIONADOS. Argentina se clasificó para la final de los Juegos Suramericanos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección argentina venció agónicamente a Perú en el estadio Marcelo Bielsa para clasificar a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
  • Pese a dominar el desarrollo del juego y fallar claras ocasiones frente a un rival replegado, el equipo de Placente recién selló el triunfo en la última jugada.
  • Con este resultado, el combinado nacional aseguró una plaza en el podio y disputará el partido definitorio para intentar adjudicarse la medalla de oro.
Resumen generado con IA

La Selección consiguió una victoria agónica frente a Perú y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Cuando el partido parecía encaminado a terminar igualado, la Albiceleste encontró el triunfo en la última acción y aseguró su lugar en la definición por la medalla de oro.

El encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa comenzó con mayor paridad de la esperada. Durante los primeros 10 minutos, Perú se animó a jugar de igual a igual y consiguió incomodar al conjunto dirigido por Diego Placente.

Con el paso de los minutos, sin embargo, Argentina comenzó a imponer condiciones. La circulación de pelota y la movilidad de sus futbolistas obligaron a la “Bicolor” a retroceder progresivamente hasta instalarse cerca de su propia área.

Argentina tuvo las situaciones, pero le faltó precisión

La oportunidad más clara del primer tiempo apareció a los 13 minutos. Franco Domínguez aprovechó un error del arquero peruano y quedó con la pelota frente al arco vacío. Parecía tener todo para abrir el marcador, pero su definición salió desviada junto al primer palo.

A partir de esa ocasión, Argentina ganó confianza y comenzó a acumular futbolistas en campo rival. Perú abandonó la presión alta, se agrupó cerca de su área y apostó principalmente por resistir los avances de la Albiceleste.

El equipo de Placente encontró dificultades para romper el bloque defensivo mediante pases filtrados, aunque igualmente consiguió generar diferentes oportunidades para ponerse en ventaja.

Entre la falta de precisión argentina y las intervenciones del arquero Fabrisio Mesías, Perú consiguió sostener el empate. Así, pese al dominio albiceleste durante buena parte de la etapa inicial, ambos seleccionados se fueron al descanso con el marcador 0-0.

La resistencia peruana se extendió durante un partido en el que Argentina debió insistir hasta el último instante. Finalmente, cuando ya no quedaba margen, la Selección encontró el gol en la última jugada del encuentro y desató el festejo. El tucumano Leandro Olima ingresó en los minutos finales del partido.

El triunfo le permitió al conjunto de Placente superar una semifinal trabajada y conseguir el principal objetivo: Argentina está en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y disputará la medalla de oro.

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