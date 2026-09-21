Escándalo en Suiza: Granit Xhaka admitió que falsificó un certificado de vacunación contra el COVID-19
El capitán de la selección suiza quedó afuera de la próxima convocatoria tras reconocer que obtuvo un comprobante irregular durante su etapa en Arsenal. Es investigado por la Justicia y podría recibir una sanción económica o una pena de hasta cinco años de prisión.
Resumen para apurados
- Granit Xhaka, capitán de Suiza, admitió haber falsificado un certificado de COVID-19 en Inglaterra por desconfianza a la vacuna y fue apartado de su selección.
- El futbolista consiguió el documento irregular durante su etapa en Arsenal para facilitar viajes y evitar cuarentenas, reconociendo públicamente que cometió un grave error.
- Xhaka afronta una investigación penal que podría costarle multas o hasta cinco años de prisión, mientras la federación suiza evalúa su continuidad tras la Nations League.
Granit Xhaka, capitán y futbolista con más presencias en la historia de la selección de Suiza, quedó involucrado en un caso judicial que también tendrá consecuencias deportivas. El mediocampista admitió haber obtenido un certificado irregular de vacunación contra el COVID-19 y acordó con la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) no integrar la convocatoria para los próximos compromisos de la Nations League.
El actual jugador de Sunderland, que acumula 152 partidos con su selección, consiguió el comprobante durante su etapa en Arsenal, club en el que permaneció entre 2016 y 2023.
En aquel momento, la vacunación no era obligatoria para disputar la Premier League, aunque contar con el certificado facilitaba los desplazamientos internacionales y permitía reducir los períodos de cuarentena.
La situación derivó en una investigación judicial y Xhaka deberá volver a prestar declaración ante las autoridades a comienzos de octubre. El proceso podría derivar en una sanción económica o incluso en una pena de hasta cinco años de prisión.
Xhaka reconoció su error
Ante la repercusión del caso, el mediocampista difundió un comunicado en el que explicó las razones que lo llevaron a tomar aquella decisión.
“En relación con la vacunación contra la covid-19, en aquel momento me sentía muy inseguro y tenía grandes dudas. Desconfiaba profundamente de la vacuna y estaba marcado por el miedo y la incertidumbre”, expresó.
Xhaka también reconoció cómo obtuvo el comprobante. “En esta situación emocionalmente agitada, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por las vías previstas”, señaló.
Finalmente, asumió la responsabilidad por lo sucedido. “Hoy veo con claridad que ese camino no fue correcto. Fue un error. Lo lamento”, afirmó.
Suiza jugará sin su capitán
Mientras avanza la investigación, Xhaka no estará disponible para los próximos compromisos de la Nations League. Suiza enfrentará a Macedonia del Norte, Escocia y Eslovenia sin su capitán.
La Asociación Suiza de Fútbol acordó con el jugador que permanezca al margen de esta convocatoria y evaluará nuevamente su situación una vez concluida la ventana internacional.