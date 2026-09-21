Escándalo en Suiza: Granit Xhaka admitió que falsificó un certificado de vacunación contra el COVID-19

Granit Xhaka, capitán y futbolista con más presencias en la historia de la selección de Suiza, quedó involucrado en un caso judicial que también tendrá consecuencias deportivas. El mediocampista admitió haber obtenido un certificado irregular de vacunación contra el COVID-19 y acordó con la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) no integrar la convocatoria para los próximos compromisos de la Nations League.