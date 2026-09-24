El Senado nacional debate la nueva Carta Orgánica del BCRA: seguí la sesión en vivo
Resumen para apurados
- El Senado nacional debate este jueves en el Congreso la nueva Carta Orgánica del Banco Central para priorizar la estabilidad monetaria y frenar la inflación.
- Con quórum de aliados, el oficialismo aceptó cambios en las mayorías para nombrar y remover autoridades, lo que obligará a que el proyecto vuelva a Diputados.
- La reforma prohibirá el financiamiento estatal directo y redefinirá la política monetaria del país una vez que la Cámara baja resuelva su sanción definitiva.
El Senado sesiona este jueves con el foco puesto en la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), un proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados.
El oficialismo aceptó introducir cambios planteados por los bloques aliados, por lo que, de ser aprobado, el texto deberá regresar a la Cámara baja para su sanción definitiva.
La sesión comenzó a las 12, luego de que La Libertad Avanza lograra reunir el quórum con el acompañamiento del PRO, el grueso de la UCR, Convicción Federal, el correntino Carlos Espínola y los senadores que responden a los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán y Neuquén.
Además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo busca avanzar con la sanción del régimen de zona fría, aunque al inicio del debate no estaba garantizado el respaldo necesario, consignó el diario "Ámbito".
La jornada se desarrolla sin la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mientras Javier Milei permanece en Estados Unidos (EEUU).
Qué cambia en el Banco Central
Uno de los principales cambios de la iniciativa es la modificación del mandato del Banco Central. El proyecto establece como misión primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que también contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
De esta manera, la reforma concentra el accionar del BCRA en la estabilidad monetaria y, particularmente, en la lucha contra la inflación. Milei había señalado que la nueva Carta Orgánica será una herramienta para terminar de "erradicar" la inflación en la Argentina.
Otro de los puntos centrales es la prohibición del financiamiento del sector público por parte del Banco Central. La iniciativa elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta. La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.
El proyecto también modifica el mecanismo para remover a las autoridades del Banco Central. La versión aprobada por Diputados establece que para desplazar al presidente o a los integrantes del directorio se requiere una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Los mandatos, en tanto, mantienen su duración actual de seis años. La modificación apunta a reforzar la estabilidad de las autoridades mediante un mecanismo de remoción más exigente.
Cambios acordados con los aliados
Los bloques aliados al oficialismo plantearon modificaciones vinculadas con las mayorías necesarias para el nombramiento y la remoción del presidente del Banco Central. La media sanción de Diputados establecía dos tercios de ambas cámaras para la remoción, mientras que el nombramiento era por mayoría simple del Senado.
Al comienzo del debate, el senador libertario Agustín Monteverde, miembro informante, confirmó que el oficialismo aceptaría modificar ese mecanismo. "Por acuerdo con los bloques se acordó un cambio para el mecanismo de remoción y designación", anunció.
Luego precisó: "En la designación regirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta por 6 años. La remoción deberá ser decretada por el Ejecutivo con la previa aprobación del Senado con mayoría absoluta". En ambos casos, se requieren 37 votos.
Como consecuencia de los cambios introducidos por el Senado, el proyecto deberá regresar a Diputados. Para insistir con la redacción original, la Cámara baja deberá reunir la misma mayoría con la que el Senado haya aprobado las modificaciones.
Al defender la iniciativa, Monteverde sostuvo: "Hemos asistido a 20 años de falsificación monetaria". Y agregó: "Esta reforma devuelve al Banco Central a un mandato único, el de preservar el valor de la moneda, un mandato que nunca debió ser abandonado".
La advertencia por el artículo 13
Durante el debate también volvió a aparecer el cuestionamiento al artículo 13 del proyecto. La oposición había intentado eliminarlo en Diputados, pero no logró hacerlo.
El senador de Popular Martín Soria volvió a poner el foco sobre ese punto y advirtió: "Habilita a la entidad monetaria a utilizar las reservas de oro y los ahorros y depósitos de todos los argentinos como garantías de préstamos internacionales".
Si querés, también puedo preparar título y sumario con foco específico en el cambio de mayorías para designar y remover al titular del BCRA.