El Senado nacional debate la nueva Carta Orgánica del BCRA: seguí la sesión en vivo

Qué cambia en el Banco Central

Uno de los principales cambios de la iniciativa es la modificación del mandato del Banco Central. El proyecto establece como misión primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que también contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.