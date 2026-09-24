Dónde estarán las ferias municipales el fin de semana del 26 y 27 de septiembre

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará ferias este 26 y 27 de septiembre en diversos parques y paseos para ofrecer opciones recreativas a las familias.
- Los eventos contarán con paseos gastronómicos, artesanos y espectáculos al aire libre, aprovechando un fin de semana caluroso con marcas térmicas superiores a los 30 °C.
- La propuesta busca potenciar el comercio de emprendedores locales y afianzar la apropiación vecinal de los espacios verdes antes de un nuevo descenso de temperatura.
Septiembre se despide con un fin de semana que promete días de tardes calurosas antes de un nuevo descenso de la temperatura. Este sábado y domingo, las ferias municipales y un gran número de actividades gratuitas se pondrán a disposición de los ciudadanos de la capital para disfrutar de las tardes y noches en familia y con amigos.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció dónde y en qué horario estarán las ferias organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la comuna. Se podrán disfrutar en los espacios verdes de la capital: los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, el Palacio de los Deportes, que tendrá un gran show el domingo, y el barrio Manantial Sur.
Ferias en el parque El Provincial
Feria de Artesanos: sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 17 a 23 en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Feria Gourmet: sábado 26 de septiembre, desde las 17 hasta la medianoche; y domingo 27 de septiembre, desde las 16 hasta la medianoche en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Ferias en el parque Avellaneda
Feria de Emprendedores: sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 17 a 23 sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
Feria Paseo Gastronómico: sábado 26 de septiembre, desde las 17 hasta la medianoche; y domingo 27 de septiembre, desde las 16 hasta la medianoche sobre calle Asunción.
Ferias en el Palacio de los Deportes
Feria sobre ruedas: domingo 27, desde las 18 hasta la medianoche. La feria estará acompañando el espectáculo de Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar.
Ferias en el parque 9 de Julio
Feria Parque 9 de Julio: domingo 27 de septiembre, de 16 a 22, en avenida Soldati al 300.
Ferias en el barrio Manantial Sur
Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 16 a 21 sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
Pronóstico para un fin de semana lleno de ferias
La marca del termómetro continuará subiendo hacia el fin de semana y las marcas más bajas se despegarán de los 10 °C. El viernes la temperatura oscilará entre los 15 °C y 34 °C; el sábado, entre los 16 °C y 33 °C y el domingo, entre los 20 °C y 34 °C. Los tres días habrá vientos leves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, y el cielo permanecerá con escasa nubosidad. Hasta la primera mitad del domingo, las probabilidades de precipitaciones son nulas. Luego, ascenderán a un 10%.