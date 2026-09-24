Dónde estarán las ferias municipales el fin de semana del 26 y 27 de septiembre

Pronóstico para un fin de semana lleno de ferias

La marca del termómetro continuará subiendo hacia el fin de semana y las marcas más bajas se despegarán de los 10 °C. El viernes la temperatura oscilará entre los 15 °C y 34 °C; el sábado, entre los 16 °C y 33 °C y el domingo, entre los 20 °C y 34 °C. Los tres días habrá vientos leves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, y el cielo permanecerá con escasa nubosidad. Hasta la primera mitad del domingo, las probabilidades de precipitaciones son nulas. Luego, ascenderán a un 10%.