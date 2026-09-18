El tiempo en Tucumán: cómo estará el fin de semana y qué se espera para el inicio de la primavera

Arranca el fin de semana y los tucumanos están atentos a cómo estará el tiempo para poder planificar sus actividades. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan días con temperaturas agradables, pero la gran incógnita es si habrá precipitaciones.
Para este sábado se espera una mínima de 15°C y una máxima de 29°C. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas aisladas, aunque con el correr del día las condiciones irían mejorando. Durante la mañana, la tarde y la noche se espera cielo parcialmente nublado.
En tanto, para el domingo se espera una jornada marcada por el calor. La mínima sería de 15°C y la máxima de 32°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones.
El lunes, día en que comienza la primavera, habría lluvias durante la tarde-noche. Se espera una mínima de 18°C y una máxima de 20°C.
Para el martes, la mínima sería de 13°C y la máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado.