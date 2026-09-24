Todo lo que podés hacer gratis desde este jueves hasta el domingo en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán ofrece una agenda cultural y deportiva gratuita desde este jueves hasta el domingo para fomentar el turismo y la recreación comunitaria.
- El cronograma incluye torneos de ajedrez, paseos en el Bus Turístico, festivales de hip hop, ferias gastronómicas y visitas teatralizadas en cementerios y museos locales.
- Estas iniciativas buscan dinamizar la economía de los emprendedores locales, revalorizar el patrimonio histórico y consolidar a la capital como un polo recreativo accesible.
El último fin de semana de septiembre llega con una agenda cargada de propuestas para disfrutar de San Miguel de Tucumán. Entre el jueves y el domingo habrá actividades culturales, espectáculos musicales, ferias, recorridos turísticos, propuestas deportivas y distintas opciones gratuitas para vecinos y visitantes.
Uno de los platos fuertes será el II Torneo Abierto de Ajedrez Ciudad SMT, que se realizará el sábado en la Sociedad Sirio Libanesa. También se destaca una nueva edición del festival de hip hop “Esquinas”, mientras que la música tendrá espacios en la Casa Museo de la Ciudad y en las escalinatas del Cementerio del Oeste.
A esto se suman los tradicionales paseos turísticos en el Bus Turístico, las bicicletas acuáticas del Parque 9 de Julio, ferias gastronómicas y de emprendedores, clases de gimnasia, tango y folclore, además de propuestas para recorrer algunos de los lugares históricos de la capital.
Jueves 24
La agenda comienza con visitas guiadas gratuitas al Cementerio del Oeste, a las 10 y a las 20. Los cupos son limitados y se requiere inscripción previa.
Por la tarde, de 14 a 20, habrá paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel, en el Parque 9 de Julio. Es necesario llevar DNI y la actividad se suspende en caso de lluvia.
A las 19 también habrá clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en distintos espacios de la ciudad.
Viernes 25
El viernes habrá una nueva oportunidad para participar de la caminata guiada por el casco histórico, que partirá a las 10 desde la Oficina de Información Turística, en Congreso y Crisóstomo Álvarez.
A las 12 se realizará la Ruta de la Empanada Tucumana, un circuito que recorre tres restaurantes de la ciudad para degustar empanadas y disfrutar de intervenciones artísticas. En caso de lluvia, el recorrido se hará a bordo del Bus Turístico.
Por la tarde continuarán los paseos en bicicletas acuáticas y las actividades deportivas. A las 18 habrá un taller gratuito de folclore en la Plaza del Barrio San Martín.
Uno de los eventos particulares de la jornada será el circuito nocturno del Bus Turístico, que comenzará a las 19 y terminará con la visita teatralizada “Recordar”, a las 20, en el Cementerio del Oeste.
Actores del grupo “Los Intérpretes” representarán a cinco personajes tucumanos cuyos restos descansan en esa necrópolis: Bernardo de Monteagudo, Celestino Gelsi, Lola Mora, Lucas Córdoba y Chivo Valladares. También aparecerá la figura del Perro Familiar. La entrada será libre y gratuita.
La música tendrá su espacio a las 20 en la Casa Museo de la Ciudad, donde Leopoldo Deza y Noralía Villafañe ofrecerán un espectáculo folclórico.
Sábado 26
El sábado será uno de los días con mayor cantidad de propuestas.
A las 14 comenzará el II Torneo Abierto de Ajedrez Ciudad SMT, en la Sociedad Sirio Libanesa, ubicada en Maipú 575. La inscripción es gratuita y la competencia contará con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez. Se jugarán ocho rondas.
A las 15 se realizará un Festival Estudiantil por los 50 años de La Noche de los Lápices, con radio abierta, talleres, proyecciones y música en vivo.
También desde las 15 y hasta las 19, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” abrirá sus puertas con visitas guiadas. A las 16 habrá además un espectáculo de “Reciclara” y talleres de cultivo de hongos y cerámica.
A las 16 partirá desde Plaza Independencia un recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela, a bordo del Bus Turístico. El circuito incluirá Plaza Belgrano, el lugar donde se libró la Batalla de Tucumán en 1812, las calles de la antigua Fortaleza de La Ciudadela, el ex Mercado de Abasto, el Teatro Municipal Rosita Ávila, el Museo de Ciencias Naturales y el estadio del Club Atlético Tucumán.
A la misma hora llegará una nueva edición del Festival de Hip Hop “Esquinas Vol. 3”, en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. Habrá competencias de rap y freestyle, música urbana, radio abierta y un show de Alkoy.
Ferias para recorrer
Durante la tarde y la noche también habrá distintas ferias en los parques de la ciudad.
En el Parque Avellaneda funcionarán la Feria de Emprendedores y el Paseo Gastronómico. En el Parque El Provincial habrá Feria de Artesanos y Feria Gourmet. También se instalará la Feria Manantial Sur, en la zona de las 2500 Viviendas.
La jornada cerrará con propuestas musicales y turísticas. A las 20 partirá el recorrido nocturno “Las luces de mi ciudad”, con paradas en distintos puntos de la capital y una serenata en el balcón de la Casa Museo de la Ciudad.
A las 20.30, el músico Manolo Herrera ofrecerá allí un repertorio folclórico y popular, con entrada libre y gratuita.
Domingo 27
El domingo también habrá opciones desde la tarde.
El Campus Educativo Ambiental volverá a recibir visitantes entre las 15 y las 19, con entrada gratuita.
A las 16 partirá el City Tour con Cementerio del Oeste, un recorrido de dos horas que comenzará y finalizará en Plaza Independencia y atravesará algunos de los principales puntos históricos, institucionales y religiosos de San Miguel de Tucumán.
Las ferias volverán a ocupar distintos espacios de la ciudad: habrá propuestas en Manantial Sur, el Parque 9 de Julio, Parque Avellaneda y Parque El Provincial.
A las 17, en el Parque El Provincial, se presentará el espectáculo circense “El kaos no para”, del Dúo Pulsión, como parte del ciclo Teatro en los Barrios.
Para los amantes del tango, a las 19.30 habrá un taller gratuito en el Complejo Ledesma.
Y a las 20 llegará otra de las propuestas gastronómicas de la agenda: la Ruta del Sánguche de Milanesa, un recorrido nocturno en Bus Turístico por tres sangucherías de la ciudad, acompañado por intervenciones artísticas.
A la misma hora, Nacho Cuellar se presentará en las escalinatas del Cementerio del Oeste, donde interpretará zambas y chacareras. La entrada será libre y gratuita.
El cierre será a las 20.30, con una nueva jornada del Bondi Milonguero, en el Complejo Ledesma.
También habrá teatro
El sábado a las 21, el Teatro Municipal Rosita Ávila presentará “El Rigor”, un unipersonal de Maia Tarcic que aborda la historia de una mujer enamorada de un hombre casado y explora el deseo, la obsesión y la identidad afectiva.
Las entradas pueden adquirirse a través de la ticketera digital de la Municipalidad o en la boletería del teatro.
Museos y espacios para visitar
Durante el fin de semana también se podrán visitar los museos municipales. El Museo Mercedes Sosa – Casa Natal, el Museo de la Industria Azucarera, la Casa Museo de la Ciudad y la Casa Belgraniana abrirán sus puertas de 9 a 13 y de 15 a 19 los sábados y domingos.
La Oficina de Información Turística, ubicada junto a la Casa Histórica, atenderá durante el fin de semana de 8 a 20.
Los horarios y formularios de inscripción para los distintos circuitos turísticos se pueden consultar en la plataforma turística de la Municipalidad.