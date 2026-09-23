Tucumán se prepara para el período de lluvias: qué zonas se intervienen y por qué

En Colalao del Valle, la intervención se concentra en el río Santa María, donde se realiza el reencauce de un tramo de un kilómetro en la zona de El Bañado. En Famaillá, en tanto, se trabaja sobre el arroyo Maravilla, con tareas de limpieza y perfilado en una extensión de 1.200 metros, en inmediaciones del barrio Nueva Baviera.