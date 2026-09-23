Tucumán se prepara para el período de lluvias: qué zonas se intervienen y por qué

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán intensificó las obras de limpieza y encauce en ríos y canales provinciales para prevenir inundaciones ante las lluvias del verano.
- La Dirección Provincial del Agua y los municipios retiran sedimentos y refuerzan márgenes críticas en cuencas como las del río Salí, Lules y Marapa.
- Los trabajos buscan optimizar el drenaje pluvial antes de diciembre y mitigar el impacto de eventuales crecidas en sectores urbanos vulnerables.
Con la mirada puesta en los meses de mayor precipitación, la Provincia intensificó los trabajos de limpieza, encauce y protección de ríos y canales en distintos puntos de Tucumán. El objetivo, según se informó, es mejorar el escurrimiento del agua y reforzar sectores considerados vulnerables antes de que comiencen las lluvias más intensas del período estival.
Las tareas son ejecutadas por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA), en coordinación con municipios y comunas. El operativo incluye el retiro de sedimentos y suelo embancado, la limpieza de cauces, la apertura de brazos de ríos, el reencauce y la protección de márgenes mediante distintas estructuras.
El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó que la intención es anticiparse a los posibles efectos de las lluvias.
“Estamos trabajando con anticipación y poniendo todos los recursos del Estado, antes de las lluvias del período estival”, señaló. Según indicó, los pronósticos prevén que diciembre, enero y febrero podrían registrar mayores precipitaciones, por lo que se decidió avanzar con las intervenciones antes de ese período.
“Junto al equipo de la Dirección Provincial del Agua, los municipios y las comunas estamos desplegando maquinaria pesada para limpiar, encauzar y reforzar los márgenes de los ríos y los puntos críticos que tenemos identificados en distintos lugares de la provincia”, agregó.
Los puntos donde ya trabajan
Uno de los principales focos está puesto sobre el río Salí, donde se realizan intervenciones en distintos sectores. En Los Gómez se trabaja en la apertura de un antiguo brazo del cauce para desviar el agua y proteger a la población cercana.
También se ejecutan tareas de encauce en el tramo comprendido entre los puentes Ingeniero Barros y del Ferrocarril, en jurisdicción de Alderetes. En Banda del Río Salí, los trabajos se desarrollan aguas abajo del puente Lucas Córdoba, a la altura del barrio Soldado Tucumano y otros sectores.
En el río Lules, en tanto, se ejecuta el encauce para proteger la margen derecha en el tramo del camino a La Quebrada, sobre la ruta provincial 321. Allí está previsto el movimiento de unos 10.000 metros cúbicos de suelo, con maquinaria pesada.
Las tareas también alcanzan al río Marapa. En La Tala, departamento Graneros, se realizan trabajos de encauce a la altura del puente de la Dirección Provincial de Vialidad. En La Madrid se lleva adelante el perfilado de la margen izquierda, aguas abajo del puente de la ruta nacional 157.
En Colalao del Valle, la intervención se concentra en el río Santa María, donde se realiza el reencauce de un tramo de un kilómetro en la zona de El Bañado. En Famaillá, en tanto, se trabaja sobre el arroyo Maravilla, con tareas de limpieza y perfilado en una extensión de 1.200 metros, en inmediaciones del barrio Nueva Baviera.
También se interviene el río Chico, en Trejo Sur y Niogasta Sur, con trabajos de reencauce. Sobre el río Medina se realiza un alteo y se retira suelo embancado debajo del puente de la ruta nacional 157.
En Concepción, las tareas se concentran sobre el río Chirimayo, donde se construyen espigones de gaviones para proteger la barranca en la margen derecha, en el sector de la curva ubicada antes del puente de calle San Martín.
También apuntan a los canales
La prevención frente a las lluvias incluye además distintos canales y arroyos de la provincia.
En el Canal Sur, entre San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, se realiza la limpieza del sector comprendido entre Parque Guillermina y avenida Roca, con retiro de suelo, sedimentos y residuos. También continúa la adecuación del canal desde avenida Alem, en la zona de Diagonal Sur, hacia aguas abajo.
En el Canal Norte, entre San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, se trabaja sobre el fondo del cauce y se retiran sedimentos y residuos sólidos urbanos a la altura del puente de calle Castro Barros.
Otro de los puntos intervenidos es el Canal Cainzo, en Yerba Buena. Allí se construyen cuencos amortiguadores con gaviones y colchonetas para reducir el impacto del agua. Una obra similar se ejecuta a la altura del puente de calle Monteagudo, donde además se refuerzan las márgenes en el sector del arroyo Anta Yacu.
En Tafí Viejo, en tanto, se realizan tareas de limpieza y nivelación en el arroyo Nueva Esperanza, en el barrio Calpini, a la altura del puente ferroviario.
La planificación también contempla trabajos de limpieza de canales en El Polear y Los Córdoba y en las comunas de Escaba y La Calera, en el departamento Juan Bautista Alberdi.
“No queremos esperar a que llegue el problema”
Desde el Gobierno provincial remarcaron que las intervenciones se definen en coordinación con las autoridades locales, a partir de los sectores considerados prioritarios en cada jurisdicción.
“La prevención se construye trabajando en territorio y de manera coordinada. Estamos articulando con cada municipio y cada delegado comunal para identificar las necesidades y llegar a tiempo a los lugares que requieren mayor atención”, sostuvo Nazur.
Las tareas continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de mejorar el escurrimiento de los cauces, reforzar las zonas más expuestas y reducir los efectos que podrían provocar las crecidas durante la temporada de lluvias.
“Vamos a seguir ocupados y trabajando para llegar preparados al período estival y reducir los efectos de estos fenómenos”, afirmó el ministro.