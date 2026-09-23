Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Con este resultado, Tucumán se integra al conjunto de 11 jurisdicciones del país en las que Kicillof se ubica por encima del Presidente en la preferencia ciudadana. En el balance territorial consolidado de las 24 provincias, el libertario mantiene la delantera en 13 distritos (como Córdoba, Salta, Mendoza y Santa Cruz), mientras que el gobernador bonaerense prevalece en los 11 restantes (entre ellos, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego).