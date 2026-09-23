Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Resumen para apurados
- En septiembre, una encuesta de CB ubicó en Tucumán al gobernador Jaldo 3° y a la intendenta Chahla 5° a nivel nacional gracias a sus altos índices de imagen positiva.
- Jaldo logró 53,5% tras Passalacqua y Figueroa, mientras Chahla obtuvo 56,2%. El sondeo también reveló que en la provincia Axel Kicillof supera a Javier Milei en imagen favorable.
- Los resultados consolidan el capital político del oficialismo tucumano a nivel federal y marcan un terreno disputado para el Gobierno nacional en el armado territorial futuro.
Según la última encuesta federal realizada por la consultora CB Global Data en septiembre de 2026, tanto la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo como de la intendenta Rossana Chahla muestran índices de aprobación que los ubican en los tramos superiores de las tablas de posiciones a nivel nacional.
En el Ranking de Imagen Positiva de Gobernadores, el mandatario tucumano se afianzó en el tercer lugar del podio nacional tras registrar un 53,5% de imagen positiva en la Provincia.
Jaldo únicamente es superado en el ranking por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien lidera la tabla con un 55,1% de aprobación; y por el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, posicionado en segundo lugar con un 54,2%.
En el extremo opuesto del estudio, los gobernadores con menores niveles de aprobación del mes son Ricardo Quintela (La Rioja) con 42,3%; Gildo Insfrán (Formosa) con 42,8%; y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con 43,4%.
Rossana Chahla, dentro del Top 5 federal
Por su parte, en el Ranking Federal de Intendentes, la jefa municipal de San Miguel de Tucumán escaló hasta la quinta posición nacional. Chahla obtuvo una imagen positiva del 56,2% entre los vecinos de la ciudad.
La tabla de jefes comunales es encabezada por Claudio Polich (Corrientes Capital) con un 57,8% de aprobación, seguido por Jorge Jofré (Formosa Capital) con 57,3% y Leonardo Stelatto (Posadas) con 57,0%. En tanto, los intendentes peor calificados en septiembre fueron Julio Alak (La Plata) con 31,9%, Armando Molina (La Rioja Capital) con 32,4% y Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) con 33,0%.
Referentes nacionales: Kicillof o Milei
En Tucumán, el gobernador bonaerense Axel Kicillof supera en imagen positiva al presidente Javier Milei. Según las mediciones, el peronista alcanza un 40,7% de aprobación en la Provincia, mientras que el líder de La Libertad Avanza registra un 34,6% de valoración positiva.
Con este resultado, Tucumán se integra al conjunto de 11 jurisdicciones del país en las que Kicillof se ubica por encima del Presidente en la preferencia ciudadana. En el balance territorial consolidado de las 24 provincias, el libertario mantiene la delantera en 13 distritos (como Córdoba, Salta, Mendoza y Santa Cruz), mientras que el gobernador bonaerense prevalece en los 11 restantes (entre ellos, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego).