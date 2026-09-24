Cuál es el significado de las estrellas en la bandera de Estados Unidos

Las primeras estrellas aparecieron oficialmente en la bandera durante la Guerra de Independencia en 1776. El 14 de junio de 1777, el Congreso Continental aprobó una resolución que estableció una bandera con 13 estrellas blancas sobre un campo azul. Estas representaban las 13 colonias que habían dado origen a la nueva nación. Además, había 13 franjas rojas y blancas. Las primeras banderas fueron disímiles ya que el acta no dejaba sentada la disposición de los elementos.