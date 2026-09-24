Cuál es el significado de las estrellas en la bandera de Estados Unidos

Resumen para apurados
- Las 50 estrellas de la bandera de Estados Unidos representan a los 50 estados actuales del país, un diseño vigente desde 1960 que simboliza la unión de sus territorios.
- El símbolo nació en 1777 con 13 estrellas por las colonias originales. Desde 1818, el Congreso determinó sumar una estrella por cada nuevo estado que se incorporara a la Unión.
- El diseño rige desde la anexión de Hawái en 1960, consolidando el emblema identitario y manteniendo abierta la norma legal ante una eventual incorporación de nuevos estados.
La bandera de Estados Unidos es uno de los principales símbolos nacionales del país y su diseño es reconocido casi por cualquier latinoamericano. Reúne elementos vinculados con la historia de la nación, entre ellos, las estrellas blancas sobre fondo azul, cuya cantidad guarda un significado específico. Su número también fue cambiando con el paso del tiempo para responder a las modificaciones políticas del país norteamericano.
Las primeras estrellas aparecieron oficialmente en la bandera durante la Guerra de Independencia en 1776. El 14 de junio de 1777, el Congreso Continental aprobó una resolución que estableció una bandera con 13 estrellas blancas sobre un campo azul. Estas representaban las 13 colonias que habían dado origen a la nueva nación. Además, había 13 franjas rojas y blancas. Las primeras banderas fueron disímiles ya que el acta no dejaba sentada la disposición de los elementos.
Las estrellas de la bandera estadounidense a lo largo de la historia
La cantidad de estrellas fue aumentando a medida que nuevos estados ingresaron a la Unión. En 1794 se estableció una bandera de 15 estrellas y 15 franjas para incorporar a Vermont y Kentucky. En 1818, el Congreso decidió mantener solamente 13 franjas para conservar la referencia a las colonias originales y remontarse a la fundación de la patria. Desde entonces, cada nuevo estado incorporó una estrella a la bandera.
Durante los siglos XIX y XX hubo una nueva serie de modificaciones. La bandera llegó a tener 48 estrellas después de la incorporación de Arizona y Nuevo México en 1912. Más tarde, Alaska sumó la estrella número 49 en 1959 y Hawái hizo llegar a la enseña patria al total a 50. La bandera de 50 estrellas comenzó a utilizarse oficialmente el 4 de julio de 1960.
Qué significan actualmente las 50 estrellas de la bandera
En la actualidad, las 50 estrellas representan a los 50 estados que integran Estados Unidos. Están ubicadas dentro del rectángulo azul situado en la esquina superior izquierda de la bandera y se distribuyen en nueve filas alternadas de cinco y seis estrellas. La configuración actual fue establecida en 1959, antes de que la bandera de 50 estrellas entrara en vigencia al año siguiente.
Los 50 estados de la Unión son: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Washington, Wisconsin y Wyoming.