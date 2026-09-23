Preocupación en Estados Unidos: activan un protocolo de emergencia en un aeropuerto por un virus contagioso

El Departamento de Salud Pública de Filadelfia elevó el protocolo de emergencia luego de que se confirmaron dos casos de sarampión en menos de una semana, uno de ellos detectado en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Las autoridades sanitarias señalaron que la exposición masiva de los pasajeros es potencial, pero prioritaria de rastrear debido a la alta transmisibilidad. El incidente habría iniciado con un viajero infectado que permaneció en la terminal durante casi cinco horas la noche del domingo.