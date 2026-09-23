Preocupación en Estados Unidos: activan un protocolo de emergencia en un aeropuerto por un virus contagioso
Un pasajero con un caso confirmado de sarampión transitó por varias terminales del Aeropuerto de Filadelfia durante cinco horas. Las autoridades sanitarias advierten sobre una posible exposición masiva y recomiendan verificar la vacunación antes de octubre.
Resumen para apurados
- Autoridades de Filadelfia activaron un protocolo sanitario tras el paso de un pasajero con sarampión por el aeropuerto local entre el 13 y 14 de septiembre.
- El viajero infectado transitó durante cinco horas por varias terminales, lo que desató alertas de posible exposición masiva debido a la alta transmisibilidad aérea del virus.
- Instan a monitorear síntomas hasta el 5 de octubre y revisar esquemas de vacunación en Pensilvania, estado que ya registró muertes recientes por la enfermedad en no vacunados.
Por cinco horas, el Aeropuerto Internacional de Filadelfia estuvo expuesto a uno de los virus más contagiosos mientras un pasajero esperaba su próximo vuelo. Bastó solo ese tiempo para que las alarmas se elevaron en el establecimiento por un riesgo de contagio que afectaría a las diversas instalaciones del lugar y pondría en peligro a cientos de viajeros que transitaron entre el 13 y el 14 de septiembre.
El Departamento de Salud Pública de Filadelfia elevó el protocolo de emergencia luego de que se confirmaron dos casos de sarampión en menos de una semana, uno de ellos detectado en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Las autoridades sanitarias señalaron que la exposición masiva de los pasajeros es potencial, pero prioritaria de rastrear debido a la alta transmisibilidad. El incidente habría iniciado con un viajero infectado que permaneció en la terminal durante casi cinco horas la noche del domingo.
Zonas afectadas y ventana de riesgo
La institución sanitaria informó que la persona con el cuadro confirmado de sarampión circuló por el aeropuerto de Filadelfia (PHL) entre la noche del 13 de septiembre y las primeras horas de la mañana del 14 de septiembre, permaneciendo en el área de embarque sin salir del predio durante el período infectivo.
Según detallaron, la posible franja de contagio afectó a las terminales B y F, así como a los pasillos que conectan con los sectores C, D y E. Las autoridades identificaron el lapso de riesgo aproximado entre las 19:25 del 13 de septiembre y las 00:05 del 14 de septiembre.
Protocolos de prevención
También aclararon que, si bien existen dos casos confirmados en la ciudad, el contagio detectado en el aeropuerto no está relacionado con el otro evento notificado en el Hospital Infantil de Filadelfia días atrás. Con el objetivo de preservar la confidencialidad, los organismos de salud evitaron revelar la identidad del paciente, la aerolínea o el número de vuelo, y centraron sus esfuerzos en emitir indicaciones directas a quienes transitaron por el lugar.
Entre las principales recomendaciones, se instó a la población a verificar de inmediato sus esquemas de vacunación. Aquellas personas nacidas antes de 1957, quienes ya hayan atravesado la enfermedad o cuenten con las dos dosis de la vacuna triple viral (MMR) se consideran protegidas. Quienes solo tengan una dosis o desconozcan su estado deberán consultar a un médico.
El monitoreo tras la exposición
Para los sectores más vulnerables —como bebés menores de 12 meses, embarazadas sin inmunidad o pacientes inmunocomprometidos— la indicación es contactar de urgencia a un centro de salud para evaluar intervenciones preventivas post-exposición. Además, se sugirió utilizar mascarilla en espacios cerrados y monitorear la aparición de fiebre, tos, secreción nasal u ojos rojos hasta el 5 de octubre.
El evento encendió alertas en el estado de Pensilvania, donde en lo que va de 2026 ya se confirmaron cuatro muertes asociadas al sarampión en personas no vacunadas, marcando los primeros decesos en la región en más de tres décadas. La alta transmisibilidad del virus —que puede permanecer suspendido hasta dos horas en el aire— mantiene a los equipos de salud pública en estricta vigilancia.