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Un juez ordenó a Trump restablecer el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

El magistrado federal Timothy Kelly consideró que la revocación de las credenciales de prensa probablemente violó el debido proceso constitucional.

Donald Trump, presidente de EEUU.
Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un juez de EE.UU. ordenó hoy al gobierno de Trump restituir las credenciales a CNN, MS NOW y Politico en la Casa Blanca, tras considerar que su veto violó el debido proceso.
  • Trump revocó las acreditaciones alegando riesgos de seguridad y noticias falsas, pero el tribunal dictó una cautelar de 14 días al comprobar la falta de notificación previa.
  • La medida sienta un precedente sobre el acceso a la sede presidencial, mientras la Justicia evalúa el fondo del caso y los periodistas denuncian trabas continuas para entrar.
Resumen generado con IA

Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump restablecer de inmediato el acceso de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, después de que el presidente hubiera prohibido el ingreso de esos medios por sus coberturas sobre su gobierno.

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El magistrado Timothy Kelly, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, concluyó que los medios tienen argumentos suficientes para sostener que la decisión de retirar sus credenciales de prensa se tomó sin el debido proceso constitucional. Por eso dispuso una medida cautelar que obliga a restituir los permisos durante 14 días, mientras continúa el litigio.

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Kelly también cuestionó los argumentos del gobierno vinculados con la seguridad nacional. Según el juez, el expediente presentado por la administración Trump ofrece escasos elementos para demostrar que esa haya sido la verdadera razón de la decisión.

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La resolución representa un nuevo capítulo en la disputa entre Trump y medios de comunicación que el presidente cuestiona por sus coberturas. Trump había anunciado el veto el 18 de septiembre y acusó a CNN, MS NOW y Politico de publicar lo que calificó como “fake news”. Posteriormente, el Departamento de Justicia defendió la medida y sostuvo que el acceso a la Casa Blanca constituye un privilegio y no un derecho.

El argumento del debido proceso

En su fallo, Kelly sostuvo que los periodistas afectados debieron recibir una notificación previa y contar con la posibilidad de responder antes de que sus credenciales fueran revocadas.

El juez señaló que existen antecedentes judiciales que establecen procedimientos específicos para retirar las acreditaciones de periodistas con acceso permanente a la Casa Blanca. Según su análisis, esos procedimientos no fueron respetados en este caso.

La medida cautelar ordena a los funcionarios de la Casa Blanca “inmediatamente devolver, reinstalar y restablecer” las credenciales de prensa de los empleados de CNN, MS NOW y Politico. La orden permanecerá vigente durante 14 días, salvo que el tribunal disponga otra cosa.

Kelly fue designado por Trump durante su primer mandato. El magistrado ya había intervenido en 2018 en una disputa relacionada con el acceso de un periodista de CNN a la Casa Blanca.

Periodistas siguieron sin poder ingresar

Pese a la orden judicial, durante las primeras horas de este jueves periodistas de los tres medios denunciaron que continuaban teniendo problemas para ingresar al complejo presidencial.

CNN informó que su corresponsal Betsy Klein y una fotógrafa de la cadena fueron rechazadas alrededor de las 6 de la mañana, mientras que un productor sí logró ingresar. Politico también informó que uno de sus periodistas fue bloqueado y que el Servicio Secreto le retiró su credencial.

Desde MS NOW, la corresponsal Laura Barrón-López contó que un agente le informó que su acreditación continuaba apareciendo como “desactivada” al ser escaneada. Según su relato, el agente terminó confiscándole la credencial y le pidió que abandonara el lugar. No estaba claro inicialmente si estos episodios respondían a una decisión deliberada de incumplir la orden judicial o a un retraso en la actualización de los sistemas de seguridad.

La defensa del gobierno

Durante la audiencia realizada el miércoles, el abogado del Departamento de Justicia Michael Velchik defendió la decisión de la Casa Blanca y sostuvo que el presidente tiene autoridad para determinar quién accede al complejo presidencial.

“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, argumentó el representante del gobierno. La administración Trump también sostuvo que las restricciones respondían a cuestiones de seguridad nacional y a supuestas violaciones de estándares de profesionalismo por parte de los medios.

En documentos presentados ante el tribunal, los abogados del gobierno mencionaron distintas coberturas periodísticas que, según la Casa Blanca, habían comprometido información sensible o difundido datos falsos. Entre ellas citaron un informe de CNN sobre aspectos de seguridad vinculados con el Ala Este, una cobertura de MS NOW sobre una investigación por filtraciones y una publicación de Politico relacionada con el financiamiento del salón de baile de la Casa Blanca.

Sin embargo, Kelly expresó escepticismo sobre el argumento de seguridad nacional y señaló que no encontró en el expediente elementos previos a la demanda que demostraran que esa hubiera sido la motivación para retirar las credenciales.

Solidaridad de otros medios

La disputa provocó además una reacción conjunta de otras organizaciones periodísticas. Las principales cadenas de televisión estadounidenses suspendieron su participación en el denominado "pool" televisivo presidencial, un sistema mediante el cual un grupo reducido de medios registra las imágenes de los actos de Trump y las comparte con otras cadenas.

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