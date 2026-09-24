Un juez ordenó a Trump restablecer el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

La resolución representa un nuevo capítulo en la disputa entre Trump y medios de comunicación que el presidente cuestiona por sus coberturas. Trump había anunciado el veto el 18 de septiembre y acusó a CNN, MS NOW y Politico de publicar lo que calificó como “fake news”. Posteriormente, el Departamento de Justicia defendió la medida y sostuvo que el acceso a la Casa Blanca constituye un privilegio y no un derecho.